Анонсы событий и мероприятий на 28 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 марта.

С 9 до 13 часов в ЧелГУ - День сбора макулатуры. Пункты приема будут работать в холлах первых этажей корпусов №1 (театралка), 2, 3, 5, 11, в колледже и втором общежитии на Молодогвардейцев. Вырученные средства пойдут в приюты для бездомных животных.

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам подготовки к пожароопасному сезону в Сосновском районе (село Долгодеревенское, улица 50 лет ВЛКСМ, 21, администрация Сосновского муниципального района).

С 10 до 16 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В православном проекте принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. На выставке представлены иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, платки, духовную литературу, травяные сборы и товары для здоровья, женскую одежду в русском стиле, ивановский трикотаж, подарочный текстиль, качественные экологически чистые монастырские и фермерские продукты, мёд и продукцию пчеловодства, растительные масла и многое другое.

В 12 часов в рамках проекта «Незримое кино» в кинотеатре «Знамя» будут показаны три короткометражки уральских режиссёров с тифлокомментариями. Зрители смогут не только познакомиться с новым уральским кино, но и пообщаться с авторами – режиссерами, продюсерами, актёрами (Челябинск, ул. Кирова, д. 112).

В 14 часов в Челябинске состоится торжественное открытие четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие объединит активных ребят из разных школ и колледжей Челябинской области (Челябинск, Свердловский проспект, д. 59, Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской).

В 17 часов состоится пресс-конференция в Детской филармонии в рамках обучающего интенсива для челябинской группы Музыкальной академии Ларисы Долиной Детская филармония Челябинской области (Челябинск, ул. Солнечная, 5).

В 18 часов в библиотечном классе храма Иоанна Воина в Челябинске состоится бесплатное занятие по русскому языку, которое проводит преподаватель с большим опытом работы. Занятия будут проходить каждый вторник, их могут посещать все желающие школьники и родители с детьми (Челябинск, проспект Победы, 307Б).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 марта - День возрождения балкарского народа.

28 марта - Международный день нутрициолога.

28 марта в православном календаре – День памяти мученика Никандра Египтянина.

28 марта в народном календаре – Александров день, Лесное ухоженье.

28 марта 1776 года - День основания московского Большого театра.