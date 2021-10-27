27.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
27.10.2021
На ЮУЖД – новый руководитель, которого сегодня представили губернатору
27.10.2021
В Челябинске между улицами Чичерина и Молодогвардейцев высадят 400 ясеней
27.10.2021
Златоустовец избил полицейского из-за туалета
27.10.2021
Педофилу из Магнитогорска, заразившего ребенка ВИЧ, вынесли приговор
27.10.2021
19 южноуральцев готовятся к участию в зимних Олимпийских играх в Пекине
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
26.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 27 октября
25.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 октября
22.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 октября
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021