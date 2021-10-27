Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 октября.

В 10 часов в Южно-Уральском многопрофильном колледже состоится открытие современных учебных мастерских в сфере строительства, оборудованных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (Челябинск, ул. Мира 96А).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания, которое пройдет в режиме ВКС.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Перспективы развития регби в Челябинской области».

В 11 часов 30 минут в Челябинске пройдет второй день II Всероссийского форума по промышленному туризму. Экскурсия (на выбор): Цех белой металлургии «Высота 239» и Макаронная фабрика «Макфа».

В 13 часов состоится торжественный прием по итогам участия представителей Челябинской области в IX национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и европейском первенстве для молодых профессионалов EuroSkills 2021. Благодарственные письма губернатора Челябинской области вручит первый заместитель губернатора Ирина Гехт (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора, шестой этаж).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Научно-Исследовательский Институт Иммунологии Южно-Уральского государственного медицинского университета и проведет встречу с ординаторами, которые работают с коронавирусом (Воровского, д. 64А, 28).

В 14 часов по инициативе министерства экологии Челябинской области в с. Долгодеревенское запланирована закладка первого в регионе карбонового полигона. В рамках мероприятия будут высажены деревья (отъезд от Челябинск, пл. Революции, 2).

С 14 до 16 часов комитет ЮУТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям проведет для предпринимателей онлайн бесплатный вебинар «Меры государственной поддержи субъектов МСП в 2021-2022 годах». Регистрация.

ДЛЯ СПРАВКИ

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28 октября - День бабушек и дедушек в России.

28 октября - День создания армейской авиации России.

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28 октября в народном календаре – Ефимий Осенний.