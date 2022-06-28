Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 июня (18+).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе Яндекс-Телемост онлайн-конференцию «Как меняется финансовое поведение южноуральцев?».

В 14 часов в пресс-центре «Интерфакса» пройдет онлайн пресс-конференция на тему «История переписей населения как ключ к культурному коду страны» (трансляция из Санкт-Петербурга), на которой Росстат представит подготовленный им комплекс историко-публицистических и мультимедийных материалов, посвященных истории отечественных переписей населения от древних времен до наших дней.

В 14 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» очную пресс-конференцию по приёмной кампании в колледжи Челябинской области (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж).

В 17 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств» состоится мастер-класс «Рисунок пастелью» (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 19 часов в театре «Манекен» - самое красивое завершение сезона. Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 июня - День партизан и подпольщиков.

29 июня - День кораблестроителя в России.

29 июня - Международный день тропиков.

29 июня в православном календаре - День памяти преподобного Моисея Оптинского.

29 июня - День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан.

29 июня в народном календаре -Тихон Тихий.