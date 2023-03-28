Анонсы событий и мероприятий на 29 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 марта.

В 9 часов 30 минут врачи-травматологи и сосудистые хирурги Челябинской областной больницы расскажут о проведенной многочасовой операции, которая позволила избавить пациента от огромной опухоли (ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, четвертый корпус, вход под левой аркой Диагностического корпуса слева, Клиника хирургии).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в передаче муниципалитетам новых школьных автобусов для образовательных учреждений, а также передвижных фельдшерско-акушерских комплексов и автомобилей скорой медицинской помощи (пл. Революции, 1).

В 10 часов 30 минут состоится «Классная встреча» с Председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым. Участники встречи узнают больше об экологических проблемах и возможных путях их решения, а также обсудят, как могут поддерживаться инициативы в сфере экологии на государственном уровне (Челябинск, ул. Ворошилова, 12, Международный институт дизайна и сервиса).

В 15 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» состоится презентация уникального издания НЕклассической «Монополии» - «Культура и искусство Южного Урала». Презентация пройдет с участием министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина и представителей подведомственных учреждений министерства культуры (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В Чесменском историко-краеведческом музее им. А.Н. Беликова откроется выставка «Аркаим: взгляд через века». Посетители смогут познакомиться с аркаимскими артефактами. Выставка будет работать по 26 июня (с. Чесма, ул. Чапаева, д. 32).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

29 марта в народном календаре – Саввин, Тележный день.

29 марта – в 1958 году в Ленинграде около Военно-воздушной инженерной академии открыт памятник А.Ф. Можайскому.

29 марта – в 1891 году издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.

29 марта – в 1886 году в Атланте доктор Джон Пембертон создал кока-колу.

29 марта – в 1858 году в Петербурге открыта первая в России женская гимназия.