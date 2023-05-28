Анонсы событий и мероприятий на 29 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 29 мая.

С 29 мая по 5 июня 2023 года в Магнитогорске пройдет XX юбилейный Фестиваль театров малых городов России, организованный Государственным театром наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 14 часов детская школа искусств №3 подведет итоги учебного года, завершая его концертом фортепианной музыки, стало традицией во всех музыкальных школах (Челябинск, ул. Горького, д. 10А).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: Международный день защиты детей.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 мая - День гадания на ромашках.

29 мая - День табачного дыма.

29 мая - День военного автомобилиста.

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения.

29 мая - День конца средневековья.

29 мая - День ветеранов таможенной службы.

29 мая - Всемирный день социальных коммуникаций.