Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 29 сентября.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие главы регионов УрФО примут участие в мероприятиях Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа.

В клуб-отеле «Золотой пляж» (озеро Тургояк) стартует Уральская молодежная лаборатория фольклора «ФОЛЬК 2.0» ждет креативных, веселых и фольклорных ребят. В программе: живое общение и отдых, творческие коллаборации, мастер-классы, запись совместных клипов, вечерки.

В Челябинске пройдет ярмарка добра #МЫВМЕСТЕ. Акция приурочена ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В Подростковом центре «Моя территория» будет установлена «Коробка добра». Можно принести сувенир или памятную вещь для жителей новых регионов России. Также в течение дня подростки смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению поздравительных открыток (ул. Молдавская, 16, 4 этаж) .

На базе отдыха «Боярская Станица» пройдет второй этап фестиваля молодежи Южного Урала «Молфест». В мероприятии примут участие 2000 человек. Для участников мероприятия запланированы культурные, образовательные и развлекательные мероприятия по направлениям деятельности «Движения Первых»: мастер-классы, встреча с блогерами и хедлайнерами, концерт, театральные перфомансы.

В Челябинске состоится открытие гастролей Ханты-Мансийского театра кукол (ул. Кирова, 8).

Программа мероприятия:

10:30 - Показ спектакля «Снежная королева» на большой сцене.

11:45 - Пресс-конференция в малом зале театра.

В 10 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» начнется круглый стол, посвященный проблемам современной школы. С первого сентября 2023 года вступил ряд поправок в Федеральный закон «Об образовании». В чем их суть и какую реакцию это вызвало у педагогов? Есть ли сложности с переходом всех школ на единую образовательную программу? Почему сегодня выдают учебники, по которым дети не учатся? На эти и другие вопросы ответят спикеры (Российская, 67, 9 эт.).

В 12 часов в Публичной библиотеке состоится открытие Фестиваля нагайбакской культуры (Челябинск, пр. Ленина, 60).

В программе фестиваля:

12:00 – открытие фестиваля;

12:15 – лекция про феномен нагайбакской идентичности;

12:45 – нагайбакский диктант на знание истории, географии и обычаев нагайбаков;

13:15 – концерт.

В 13 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие офлайн площадки "Цифрового диктанта" с участием министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорем Фетисовым (пр. Ленина, 60).

В 15 часов начнется презентация новой книги «Челябинская область. 50 писателей и художников» в мультимедийном парке «Россия – Моя история» (ул. Труда, 183).

В 16 часов Дом культуры «Сокол» приглашает на праздничное мероприятие, посвященное 70-летию ДК (поселок Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1).

В 16 часов ДК "Сосновка" приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (поселок Сосновка, ул. Пионерская, 2 а).

С 17 до 20 часов в ТК «Ёлки» пройдёт молодёжный фестивальмузыки и моды «Ёлки-фест». В программе: показ мод от дизайнеров Челябинска, выступление кавер-групп, кухни со всего света на фуд-маркете «Белый рынок»: грузинская, греческая, вьетнамская, китайская, паназиатская, итальянская, европейская (ул. 40-летия Победы, 1).

В 18 часов в Челябинске состоится бесплатный уличный спектакль «Петрушка-Андрюшка» в котором играет актер из Санкт-Петербурга - Андрей Кислицын. Спектакль состоится в рамках Театрального Фестиваля «NOвый», при поддержке Министерство культуры Челябинской области (ул. Свободы, 2, главная сцена, возле трубы).

В 19 часов состоится СТИХийный вечер в Доме Общественного собрания. В программе: чтение любимых стихов в формате открытого микрофона - для всех желающих, в удивительной атмосфере купеческого особняка XIX века (ул. Труда, 98 - рядом с Историческим музеем).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 сентября - День осеннего одиночества.

29 сентября - Всемирный день сердца.

29 сентября - День отоларинголога.

29 сентября - День рождения рок-группы «Чайф».

29 сентября - Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

29 сентября - День «Идущего к реке».

29 сентября 1650 года в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство.

29 сентября 1907 года в Петербурге началось движение трамваев.

29 сентября 1938 года в СССР созданы оперативно-поисковые подразделения МВД (7-е управление).

29 сентября 1951 года открыт спутник Юпитера - Ананке.

29 сентября 1983 года состоялся первый полёт советского транспортного самолёта Ан-74.

29 сентября 1984 года завершилось строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).