Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 20 сентября.

В 10 часов 30 минут медиахолдинг «Гранада Пресс» в режиме онлайн проведет пресс-конференцию, посвященную «Играм храбрых». Это семейное реабилитационное мероприятие для подопечных «Искорка Фонд», которое объединяет сотни детей, прошедших сложное лечение, и их родителей. Участие в пресс-конференции примут замглавврача по онкогематологии ЧОДКБ Ирина Спичак, директор Челябинского регионального благотворительного общественного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко, директор школы по адаптивным видам спорта, главный судья соревнований «Игр храбрых» Вадим Алешкин.

В 13 часов Челябинский зоопарк приглашает всех желающих поздравить красавицу альпака Дусю с днем рождения – пушистой звездочке и всеобщей любимице исполняется два года. По этому случаю Евдокия будет заниматься своими любимыми делами: гулять с мамой Галей, находиться в центре внимания, общаться и фотографироваться с посетителями. Челябинский зоопарк призывает жителей не упустить счастливую возможность лично пожелать Дусе всего самого лучшего в ее день (встреча с виновницей торжества начнется около центральной клумбы).

В 16 часов в Челябинске состоится концерт-беседа «Сквозь века и эпохи. Музыкальная машина времени» – один из концертов фестиваля «Путь к свету», который проводится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Проект направлен на творческую реализацию профессиональных музыкантов РФ, имеющих физические ограничения. В концерте примут участие: сопрановый дуэт – лауреаты международных конкурсов Елена Мартиросова и Анастасия Зверева, лауреаты всероссийских конкурсов Татьяна Булгакова и Глеб Монастыршин (фортепиано), всемирно известный виолончелист и композитор Георгий Гусев, а также студенты Челябинского института культуры. Вход свободный (улица Орджоникидзе, 36А, ЧГИК, третий корпус).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 сентября - День HR-менеджера.

20 сентября - День рекрутера.

20 сентября - Международная ночь летучих мышей.

20 сентября - День устраивания спонтанных чаепитий.

20 сентября - Луков день.

20 сентября - День школьного рюкзака.

20 сентября - День общественно полезного человека.

20 сентября - День пиццы «Пепперони».

20 сентября - Всемирный день риса.

Именины 20 сентября отмечают Ян, Степан, Савва, Петр, Николай, Михаил, Макар, Лука, Лев, Иван, Евгений, Григорий, Василий, Андрей и Алекса