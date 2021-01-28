Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 января.
В 9 часов 30 минут журналистам расскажут о невероятной работе травматологов в Челябинской областной клинической больнице. Травматологи собрали переломанный в аварии таз через мини-инвазивный доступ. Кроме того, можно будет познакомиться с пациентом, у которого сердце бьется прямо под кожей. Ему проведут пластику на ребрах и грудной клетке, чтобы сформировать защиту для главной мышцы организма (ул. Воровского,70, корпус 4, вход под левой аркой Диагностического центра с обратной стороны, «Клиника Хирургии»).
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Необходимо ли законодательно регулировать суррогатное материнство в России».
В 12 часов в «АиФ-Челябинск» состоится онлайн пресс-конференция по банковским операциям и банковским продуктам. Южноуральцам расскажут, как в банках отличают мошенников от клиентов.
В 13 часов в «АиФ-Челябинск» состоится онлайн-конференция, посвящённая приёмной кампании в вузы и Дню науки. Участие примет министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
Справка
29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны.
29 января в православном календаре - День поклонения честным веригам апостола Петра.
29 января в народном календаре – Петр-полукорм.
29 января 1616 года открыт мыс Горн - крайняя южная точка архипелага Огненная Земля.
29 января 1833 года организована первая в России городская почтовая сеть.
29 января 1908 года учрежден первый российский аэроклуб.