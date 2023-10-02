Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 3 октября.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер и руководитель Росприроднадзора С.Г. Радионова посетят ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и АО «Челябинский цинковый завод».

Состоится празднование Дня среднего профессионального образования. С праздником челябинских студентов поздравит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Участниками станут более 360 студентов в составе 60 команд. В рамках праздника для них пройдет интеллектуальный квиз. Также в этот день студенты встретятся с победителями Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» (конгресс-холл, пр. Ленина, 75)

В 11 часов 30 минут в конференц-зале учебного корпуса «Сигма» ЮУрГУ состоится встреча – общение в формате «Диалог на равных» студентов Юридического института с Заслуженным юристом Российской Федерации, депутатом Государственной Думы ФС РФ, первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Дмитрием Фёдоровичем Вяткиным.

В 11, 13 и 15 часов Челябинский театр современного танца приглашает на спектакль-путешествие "Как Дима в театр ходил". Вместе с куклами Димой и его бабушкой зрители прогуляются по парадным лестницам и залам, тайным закоулкам театра танца (ул. Новороссийская, 63).

В 14 часов именитый мэтр российского документального кино Сергей Мирошниченко проведет творческую встречу с челябинскими зрителями. Также пройдет публичный показ фильма «История российских тюрем. Бутырка». Фильм - уникальное кинонаблюдение за жизнью сотрудников, подследственных и осужденных в одной из старейших тюрем России – Бутырского тюремного замка (кинотеатр Знамя, ул. Кирова, 112).

В 16 часов в Музейно-выставочном комплексе начнется бесплатный показ фильма «У нас такая работа: Мужество. Отвага. Честь» (вход между башнями со стороны набережной, ул. Труда, 100).

В 17 часов 30 минут начнет работу консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги. Участники поговорят о романе Марины Степновой «Сад» (ЧОУНБ, Ленина, 60).

В 18 часов Центр межкультурных коммуникаций приглашает всех желающих на «Академию творчества с Лео». На встречах гости узнают о креативной психологии и познакомятся с 16 направлениями креативных индустрий ((ул. Цвиллинга, 61).

В 19 часов 30 минут в кинотеатре Победа состоится специальный показ фильма «Повелитель Ветра» о путешественнике Федоре Конюхове. На премьере в Челябинске будут присутствовать: Федор Бондарчук, Федор Конюхов, Игорь Волошин, Сергей Мирошниченко и Дмитрий Табарчук (Комсомольский проспект, 34).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема: День героев Танкограда (6 октября).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 октября - Всемирный день трезвости.

3 октября - Всемирный день грибника.

3 октября - День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ (День ОМОН).

3 октября - День «Посмотрите на листья».

3 октября - День поиска каштанов.

3 октября - День «Стального алхимика».

3 октября - Всемирный день смузи.

3 октября - Международный день войлока.

3 октября - День «Дрянных девчонок».

3 октября - День осведомлённости о вирусах.

3 октября 1649 года принято Соборное Уложение - свод законов Русского царства.

3 октября 1906 года сигнал SOS утвержден международным сигналом бедствия.

3 октября 1938 года основана Пермская область.

3 октября 1941 года запатентован аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.

3 октября 1945 года основана Всемирная федерация профсоюзов.

3 октября 1952 года в США впервые в мире записано видеоизображение на магнитную ленту.

3 октября 1968 года состоялся первый полет магистрального пассажирского самолета «Ту-154».