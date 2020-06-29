Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 30 июня.
В 11 часов 30 минут заместитель губернатора Егор Ковальчук и сенатор Маргарита Павлова посетят Фабрику шнуров. В программе: экскурсия по производству, выпускающему в том числе продукцию, необходимую для изготовления медицинских масок. Обсуждение опыта работы регионального фонда промышленности как инструмента реализации антикризисных мер (Челябинск, ул. Рождественская, 13, оф. 108).
В 14 часов на платформе приложения ZOOM состоится онлайн-конференция «Как пандемия коронавируса повлияла на ЗОЖ в Челябинске?».
В 15 часов в министерстве экологии Челябинской области состоится мероприятие, посвященное подписанию «Зеленого меморандума». Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц связи.
В 15 часов 30 минут состоится онлайн-брифинг «Будет ли иметь продолжение онлайн-обучение школьников и студентов в Челябинской области?»
Для справки
30 июня - Международный день астероида.
30 июня - Международный день парламентаризма.
30 июня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.
30 июня по народному календарю – Мануйло и Савелий.
30 июня 1894 год – открыт самый знаменитый лондонский мост – Тауэр бридж.
30 июня 1908 год – на Землю упал Тунгусский метеорит.
30 июня 1971 год – при возвращении на Землю из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля «Союз-11».
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