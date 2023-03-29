Анонсы событий и мероприятий на 30 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 марта.

В 9 часов откроется выставка «Прогулки по Уфимской. Опыт исторической реконструкции». Она станет одной из площадок II Международной междисциплинарной конференции «Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции», проводимой учеными ЧелГУ. Выставка будет работать до 30 апреля (Челябинск, ул. Коммуны, 69, выставочный зал Центра историко-культурного наследия города).

С 10 до 18 часов ГУФССП России по Челябинской области организует тематический прием граждан по вопросам сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требований исполнительных документов (Челябинск, ул. Барбюса, 136В, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 11 часов состоится первый форум по медиации «Копейск: диалоги по медиации в образовательной системе города». В форуме примут участие уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова, представители ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала», педагоги из 13 муниципалитетов (Копейск, ул. Красная Горнячка, д. 4, школа №16).

В 12 часов в Челябинском театре оперы и балета состоится капустник, приуроченный ко Всемирному дню театра. В юмористическом концерте «для своих» выступят все творческие коллективы театра, а также представители цехов и администрации (Челябинск, пл. Искусств, театр оперы и балета имени М.И. Глинки).

В 13 часов состоится открытие VIII Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (Челябинск, ул. Плеханова, д. 41, Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского большой концертный зал).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвящённая случаям провала под лёд на озёрах Челябинска и Челябинской области (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов в лицее №67 Челябинска пройдет открытое занятие Всероссийского проекта «Урок Цифры» от Лаборатории Касперского: «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы». Урок проведёт Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности (Челябинск, ул. Сони Кривой, 40).

В 17 часов 30 минут в Центре межкультурных коммуникаций состоится квиз по Вселенной «Дюны» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Челябинская Публичная библиотека, третий этаж, Выставочный зал).

В 18 часов в театре «Манекен» состоится премьерный показ спектакля «Дни Савелия» (16+). Театральная симфония в двух частях (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

В 18 часов 30 минут в музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится встреча книжного клуба «Экфрасис», на которой обсудят книгу «Моя жизнь» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 18 часов 30 минут в музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Витражная роспись» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 18 часов 30 минут состоится финал конкурса Мисс и Мистер студенческих отрядов Челябинской области (Комсомольский проспект, 113А, Южно-Уральский технологический университет).

В 19 часов в Челябинском театре драмы на шести театральных локациях одновременно пройдут интерактивные мастер-классы «Время перемен. Реконструкция» и прощание с большой сценой. Мероприятие приурочено к Международному дню театра (Челябинск, пл. Революции, 6, вход в театр со служебного входа - со стороны парка им. А.С. Пушкина).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 марта - День осведомлённости о синдроме упущенных каникул.

30 марта - День прогулки по парку.

30 марта в народном календаре – Алексей Теплый.

30 марта в календаре праздников славян – Ладодение.

30 марта в 1970 году на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

30 марта в 1613 году Иван Сусанин совершил свой подвиг.