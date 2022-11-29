Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 ноября.

В 9 часов продолжится Южно-Уральский гражданский форум-2022. Программа (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hote).

В 11 часов состоится Круглый стол «В новый год без долгов» (Челябинск, ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольская правда-Челябинск»).

В 11 часов состоится торжественное открытие и экскурсия по библиотеке семейного чтения в Чурилово (Челябинск, микрорайон Чурилово, ул. Зальцмана, 40).

В 12 часов ЧОУНБ и ЮУрГГПУ, совместно с Казанским федеральным университетом, проводят Всероссийский диктант по английскому языку. Принять участие могут все желающие (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная публичная библиотека).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

В 18 часов в зале отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки пройдет творческая встреча с членом Союза Российских поэтов Еленой Чёрной, а также презентация сборника автора «Вирус человеческого вида» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 19 часов в библиотеке храма Иоанна Воина в Челябинске состоится очередная встреча с психологом Алевтиной Рендиковой. Тема: «Работа с обидой». Участники поговорят о причинах обиды и рассмотрят алгоритм работы с этим чувством. Обсудят сущность прощения и критерии того, что оно произошло (Челябинск, пр-т Победы, 307Б).

АФИША детских библиотек Челябинска.

АФИША событий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих в регионе.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 ноября – Всемирный день домашних животных.

30 ноября - Международный день защиты информации.

30 ноября - День памяти всех жертв применения химического оружия.

30 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Никона Радонежского.

30 ноября в католическом календаре – День святого Андрея у западных христиан.

30 ноября в народном календаре – Григорий Зимоуказатель.

30 ноября 1993 двуглавый орел вновь утвержден гербом России.