Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 сентября.

В 9 часов в Челябинске продолжится Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (ул. Труда, 179, отель Radisson Blu).

В 11 часов состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню учителя. Участники обсудят кадровый вопрос в региональной системе образования, престиж профессии педагога и трансформации современной школы (Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов состоится торжественное открытие полностью модернизированной в рамках нацпроекта «Культура» челябинской библиотеки им. Л.К. Татьяничевой (Челябинск, Комсомольский проспект, 41).

В 12 часов состоится награждение 49 победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года» (Челябинск, Ворошилова, 12, Международный институт дизайна и сервиса).

В 15 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведёт пресс- конференцию «Старт проекта «Билет в будущее» и выставки «Лаборатория будущего».

В 16 часов состоится открытие выставки «Дерево и глина: от проекта до объекта». Это юбилейная выставка учебных и выпускных квалификационных работ отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, факультета изобразительного искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 18 часов состоится праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А, ДК «Бригантина»).

В 18 часов состоится митинг-концерт #МыВместе в поддержку президента России Владимира Путина и итогов референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей (Челябинск, ул. Коммуны, 100, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 сентября - Международный день переводчика.

30 сентября - День интернета в России.

30 сентября в православном календаре - День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

30 сентября - Вселенские бабьи именины (Всесветский бабий праздник; Девичий праздник; Бабья выть).