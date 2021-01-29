Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 января - первое февраля.
30 января, суббота
С 17 до 22 часов на катке в ЦПКиО им. Гагарина - музыкальный вечер, посвященный известным рок композициям.
В 10 часов состоятся предварительные поединки в рамках Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования будут проводиться без зрителей (Челябинск, ул. Университетская набережная, 22В, ЦОП по дзюдо Челябинской области).
В 15 часов состоится музыкально-литературная гостиная «Я, конечно, вернусь», посвященная творчеству Владимира Высоцкого (Челябинск, ул. Цвиллинга, 61, Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки).
31 января, воскресенье
В 10 часов начнутся предварительные поединки Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования будут проводиться без зрителей (Челябинск, ул. Университетская набережная, 22В, ЦОП по дзюдо Челябинской области).
В 11 часов в рамках Воскресного университета на платформе Zoom состоится лекция доцента кафедры государственного и муниципального управления факультета управления ЧелГУ Елены Колесник. Речь пойдет об основных критериях мирового города, какие города в УрФО и России соответствуют этому статусу, сможет ли Челябинск выйти на мировой уровень.
В 12 часов в ЮУрГУ пройдет второй в этом учебном году День открытых дверей в режиме онлайн. После общего Дня открытых дверей начнется марафон онлайн-встреч с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ.
В 15 часов молодежный отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина приглашает на онлайн-концерт – кавер-пати Beatles forever. Можно будет познакомиться с книгами, комиксами и журналами о легендарной группе Битлз из личной коллекции организатора.
В 15 часов состоится торжественное открытие Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. После церемонии открытия пройдут финальные схватки, награждение победителей и призеров. Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования будут проводиться без зрителей (Челябинск, ул. Университетская набережная, 22В, ЦОП по дзюдо Челябинской области).
Первое февраля, понедельник
В 10 часов начнется аппаратное совещание главы администрации Челябинска.
Справка.
30 января - День деда Мороза и Снегурочки.
30 января в народном календаре – Антон-перезимник, Антонина – вторая половина.
30 января 1953 года учрежден Всемирный день помощи больным проказой.
31 января 2021 года - Международный день БЕЗ интернета.
31 января - Международный день ювелира.
31 января - День рождения русской водки.
31 января в православном календаре - День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.
31 января в православном календаре - День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
31 января в народном календаре – Афанасьев день, Афанасий-Ломонос.
31 января 1714 года - создан «Государев Кабинет» - Кунсткамера.
Первое февраля - Международный день десерта.
Первое февраля - День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в России.
Первого февраля в православном календаре - День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.
Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.
Первого февраля в народном календаре – Макарьев день, Макар-весноуказчик.