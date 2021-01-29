Анонсы событий и мероприятий на 30 января - первое февраля

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Анонсы событий и мероприятий на 30 января - первое февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 января - первое февраля.

30 января, суббота

С 17 до 22 часов на катке в ЦПКиО им. Гагарина - музыкальный вечер, посвященный известным рок композициям.

В 10 часов состоятся предварительные поединки в рамках Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования будут проводиться без зрителей (Челябинск, ул. Университетская набережная, 22В, ЦОП по дзюдо Челябинской области).

В 15 часов состоится музыкально-литературная гостиная «Я, конечно, вернусь», посвященная творчеству Владимира Высоцкого (Челябинск, ул. Цвиллинга, 61, Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки).

31 января, воскресенье

В 10 часов начнутся предварительные поединки Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования будут проводиться без зрителей (Челябинск, ул. Университетская набережная, 22В, ЦОП по дзюдо Челябинской области).

В 11 часов в рамках Воскресного университета на платформе Zoom состоится лекция доцента кафедры государственного и муниципального управления факультета управления ЧелГУ Елены Колесник. Речь пойдет об основных критериях мирового города, какие города в УрФО и России соответствуют этому статусу, сможет ли Челябинск выйти на мировой уровень.

В 12 часов в ЮУрГУ пройдет второй в этом учебном году День открытых дверей в режиме онлайн. После общего Дня открытых дверей начнется марафон онлайн-встреч с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ.

В 15 часов молодежный отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина приглашает на онлайн-концерт – кавер-пати Beatles forever. Можно будет познакомиться с книгами, комиксами и журналами о легендарной группе Битлз из личной коллекции организатора.

В 15 часов состоится торжественное открытие Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. После церемонии открытия пройдут финальные схватки, награждение победителей и призеров. Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования будут проводиться без зрителей (Челябинск, ул. Университетская набережная, 22В, ЦОП по дзюдо Челябинской области).

Первое февраля, понедельник

В 10 часов начнется аппаратное совещание главы администрации Челябинска.

Справка.

30 января - День деда Мороза и Снегурочки.

30 января в народном календаре – Антон-перезимник, Антонина – вторая половина.

30 января 1953 года учрежден Всемирный день помощи больным проказой.

31 января 2021 года - Международный день БЕЗ интернета.

31 января - Международный день ювелира.

31 января - День рождения русской водки.

31 января в православном календаре - День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

31 января в православном календаре - День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

31 января в народном календаре – Афанасьев день, Афанасий-Ломонос.

31 января 1714 года - создан «Государев Кабинет» - Кунсткамера.

Первое февраля - Международный день десерта.

Первое февраля - День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в России.

Первого февраля в православном календаре - День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.

Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

Первого февраля в народном календаре – Макарьев день, Макар-весноуказчик.