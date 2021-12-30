Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 декабря.

В 12 часов в Зале органной и камерной музыки «Родина» Челябинска состоится концерт памяти «Мы с тобой, Магнитогорск». Участники: солисты Челябинской филармонии: Лариса Тимшина (орган), Заслуженная артистка России Наталья Александрова (виолончель), лауреат премии «Золотая лира-2014» Наталья Гущина (фортепиано), а также Ильяс Невретдинов - лауреат Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», самый молодой в мире артист Ямаха. Вход бесплатный, по предварительной заявке в группе «Мы с тобой, Магнитогорск».

С 12 до 15 часов в ледовом городке на площади Революции в Челябинске - развлекательная программа «Новогодний хоровод». Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, квест, концертная программа.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 декабря - День Святого Сильвестра у западных христиан.

31 декабря в календаре языческих праздников - Двенадцатая ночь.

31 декабря в народном календаре – Модестов день.

31 декабря 1898 года в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург – Москва.

31 декабря 1968 года совершил испытательный полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства.