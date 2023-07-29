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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.07.2023

В Челябинске подвели итоги конкурса «Мой питомец – моя ответственность!»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.07.2023

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29.07.2023

Анонсы событий и мероприятий на 31 июля (18+)
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28.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля (18+)
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28.07.2023

Студенты на каникулах стали больше учиться и реже искать работу

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29.07.2023 17:44
Фото: Челябинский зоопарк

Анонсы событий и мероприятий на 31 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 31 июля.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В 10 часов аппаратное совещание  главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов начнется лекторий «Зелёный понедельник». Организаторы зовут  всех обсудить следующие темы: критическое мышление, историческая память, глобальное потепление и дворцовые перевороты.(ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 июля - День вспоминания любимых книжек.

31 июля - День рождения Гарри Поттера.

31 июля - День военно-морского врача ВМФ РФ.

31 июля - День необычных музыкальных инструментов.

31 июля - Международный день африканской женщины.

31 июля - Всемирный день рейнджера.

31 июля - Международный день спасателя.

31 июля 1656 года отправилась первая русская экспедиция к озеру Байкал.

31 июля 1907 года на Кубе запрещены дуэли.

31 июля 1928 года впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев.

31 июля 1956 года в Москве состоялось открытие спортивного комплекса «Лужники».

31 июля 1965 года в Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.

31 июля 1991 года компания «МММ» провела первую масштабную пиар-акцию, сделав в этот день проезд в московском метро бесплатным.

Автор: Арина Родионова
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Житель Карталов (Челябинская область) похитил лошадь с жеребенком, но испугавшись ответствен
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Искусство с неограниченными возможностями: в Челябинске открывается новая выставка

26.07.2023 11:04

Ритуальные службы и всё, что может понадобиться для похорон

26.07.2023 10:59

Карагайская лиственница претендует на звание главного дерева страны

26.07.2023 10:42

Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта

26.07.2023 09:34

Восьмое чудо появилось в семье Беловых из Челябинской области

26.07.2023 09:13

Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени

26.07.2023 09:04

В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»

26.07.2023 01:10

В Челябинской области 26 июля – жара, местами дожди и грозы

25.07.2023 23:11

Анонсы событий и мероприятий на 26 июля (18+)

25.07.2023 19:37

Текслер: «Нацпроекты позволили нам очень серьезно улучшить социальную сферу»

25.07.2023 16:48

Общественный транспорт в Челябинске будет ездить быстрее

25.07.2023 16:23

На улицах Челябинска появилась «вафельница». Для чего?

25.07.2023 15:46

Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию

25.07.2023 14:39

Delta Системы безопасности: в первом полугодии 2023 года количество правонарушений в Челябинске снизилось на 6 процентов, при этом вдвое вырос «уровень тревожности»

25.07.2023 14:15

В Челябинскую область возвращается аномальная жара