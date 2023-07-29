Анонсы событий и мероприятий на 31 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 31 июля.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов начнется лекторий «Зелёный понедельник». Организаторы зовут всех обсудить следующие темы: критическое мышление, историческая память, глобальное потепление и дворцовые перевороты.(ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 июля - День вспоминания любимых книжек.

31 июля - День рождения Гарри Поттера.

31 июля - День военно-морского врача ВМФ РФ.

31 июля - День необычных музыкальных инструментов.

31 июля - Международный день африканской женщины.

31 июля - Всемирный день рейнджера.

31 июля - Международный день спасателя.

31 июля 1656 года отправилась первая русская экспедиция к озеру Байкал.

31 июля 1907 года на Кубе запрещены дуэли.

31 июля 1928 года впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев.

31 июля 1956 года в Москве состоялось открытие спортивного комплекса «Лужники».

31 июля 1965 года в Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.

31 июля 1991 года компания «МММ» провела первую масштабную пиар-акцию, сделав в этот день проезд в московском метро бесплатным.