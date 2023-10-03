Анонсы событий и мероприятий на 4 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 4 октября.

Челябинскому государственному университету исполняется 47 лет. Гостей университета сегодня ждут: квиз, выставка, посвященная Геннадию Здановичу, финал спартакиады по мини-футболу, праздничный концерт.

Выставочный зал Челябинского центра искусств приглашает на выставку «Керамика и малая пластика Ольги Баютовой» ( ул. Сони Кривой, 30)

С 10 до 14 часов в Челябинской области будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

В 10 часов в «АиФ-Челябинск» пройдёт брифинг по начавшейся призывной кампании. Участники брифинга: Максуров Андрей Геннадьевич, военный комиссар Челябинской области, полковник; Сорвилов Андрей Васильевич, начальник центра военно-врачебной экспертизы; Варламов Сергей Александрович, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области, полковник (Российская, 67, 9 эт.).

В 12 часов выставка состоится открытие выставки, посвященной легендарному археологу, первооткрывателю Аркаима Геннадию Здановичу (лекционный корпус, 1 этаж, ул.Братьев Кашириных, 129).

В 12 часов начнется пресс-конференция, посвященная Челябинскому баскетболу Через несколько дней БК «Челбаскет» дебютирует во втором по значимости российском баскетбольном дивизионе - Суперлиге. Какие задачи в новом сезоне ставят челябинские клубы? Насколько продуктивной оказалась предсезонная подготовка? На кого будут делать ставку тренеры? Каких «звезд» увидят челябинские болельщики? Об этом и многом другом расскажут участники (пресс-центр «Комсомольской правды – Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж).

В 12 часов начнется праздничный концерт, посвященный профессиональным праздникам. Концертную программу подготовят студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского, лауреаты всероссийских и международных конкурсов (Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41).

В 16 часов в преддверии Дня учителя состоится торжественное вручение премии «Спасибо тебе, учитель!», учрежденной в Год педагога и наставника. В рамках мероприятия будут награждены учителя за вклад в историческое и патриотическое просвещение подрастающего поколения (парк «Россия – Моя история», ул. Труда,183).

В 16 часов Исторический музей приглашает на кинопоказы в рамках II Фестиваля правильного кино. Организатор Музей Победы. В программу фестиваля на площадке музея вошли 3 короткометражных фильма, посвященных военной истории России и подвигам советских и российских воинов (Музейно-выставочный центр, ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 октября - Всемирный день защиты животных.

4 октября - День славянского бога Сварога.

4 октября - День космических войск РФ.

4 октября - День ответов на незаданные вопросы.

4 октября - День случайных приступов поэзии.

4 октября - День войск гражданской обороны МЧС РФ.

4 октября - Всемирная неделя космоса.

4 октября - День воздушных шаров по всему миру.

4 октября - Международный день безопасной дороги в школу.

4 октября - Международный день гудка на флейте.

4 октября - Всемирный день детского церебрального паралича.

4 октября - День московского такси.

4 октября - Католический праздник святого Франциска Ассизского.

4 октября 1675 года запатентованы карманные часы.

4 октября 1812 года в Крыму основан Никитский ботанический сад.

4 октября 1916 года основан город Романов-на-Мурмане, ныне - Мурманск.

4 октября 1930 года в Москве основан Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

4 октября 1957 года осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли.

4 октября 1976 года открылся Челябинский государственный университет.