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Анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября

Общество
Сегодня, 17:18
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября.

5 сентября, суббота

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Троицкий городской округ. Глава региона примет участие в открытии областных конноспортивных соревнований, ознакомится с текущим этапом реконструкции центральной площади и стадиона, посетит социальные объекты и проконтролирует ход дорожных работ.

В 9 часов состоится благотворительный турнир по футболу среди корпоративных команд в помощь онкобольным детям (стадион им. Колющенко).

В 11 часов будет дан старт автопробегов гражданских и военных автомобилей времен Великой Отечественной войны (проходная ЧТЗ и Театральная площадь).

В 12 часов состоится открытие временной сельскохозяйственной ярмарки на площади Революции.

В 12 часов состоится социальная акция по оказанию первой помощи (Кировка, напротив ЗСО).

Команда КВН «Город N» представит Челябинск в 1/4 финала Первой телевизионной лиги в Уфе.

6 сентября, воскресенье

В 10 часов состоится открытие фестиваля «Челябинские герои» (парк Никольская роща).

7 сентября, понедельник

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Копейский городской округ.

В 10 часов начнется аппаратное совещание администрации Челябинска.

В 10 часов начинает работу первый в Челябинской области технопарк на колесах «Мобильный кванториум» (Еманжелинск, ул. Матросова, д. 6).

Справка.

5 сентября - Международный день благотворительности.

5 сентября 2020 года - Всемирный день бороды, отмечается каждую первую субботу сентября.

5 сентября в православном календаре – День памяти святого Луппа Солунского.

5 сентября в народном календаре – Луп Брусничник.

5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды.

6 сентября 2020 года - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.

6 сентября 2020 года - День озера Байкал в России (отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября).

6 сентября в православном календаре – День памяти святителя Петра.

6 сентября в народном календаре – Евтихий Тихий.

6 сентября 1936 года учреждено почетное звание «Народный артист СССР».

6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование - Санкт-Петербург.

7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба.

7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки.

7 сентября в народном календаре – Тит Листопадник.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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