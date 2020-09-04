Анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября.
5 сентября, суббота
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Троицкий городской округ. Глава региона примет участие в открытии областных конноспортивных соревнований, ознакомится с текущим этапом реконструкции центральной площади и стадиона, посетит социальные объекты и проконтролирует ход дорожных работ.
В 9 часов состоится благотворительный турнир по футболу среди корпоративных команд в помощь онкобольным детям (стадион им. Колющенко).
В 11 часов будет дан старт автопробегов гражданских и военных автомобилей времен Великой Отечественной войны (проходная ЧТЗ и Театральная площадь).
В 12 часов состоится открытие временной сельскохозяйственной ярмарки на площади Революции.
В 12 часов состоится социальная акция по оказанию первой помощи (Кировка, напротив ЗСО).
Команда КВН «Город N» представит Челябинск в 1/4 финала Первой телевизионной лиги в Уфе.
6 сентября, воскресенье
В 10 часов состоится открытие фестиваля «Челябинские герои» (парк Никольская роща).
7 сентября, понедельник
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Копейский городской округ.
В 10 часов начнется аппаратное совещание администрации Челябинска.
В 10 часов начинает работу первый в Челябинской области технопарк на колесах «Мобильный кванториум» (Еманжелинск, ул. Матросова, д. 6).
Справка.
5 сентября - Международный день благотворительности.
5 сентября 2020 года - Всемирный день бороды, отмечается каждую первую субботу сентября.
5 сентября в православном календаре – День памяти святого Луппа Солунского.
5 сентября в народном календаре – Луп Брусничник.
5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды.
6 сентября 2020 года - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.
6 сентября 2020 года - День озера Байкал в России (отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября).
6 сентября в православном календаре – День памяти святителя Петра.
6 сентября в народном календаре – Евтихий Тихий.
6 сентября 1936 года учреждено почетное звание «Народный артист СССР».
6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование - Санкт-Петербург.
7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба.
7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки.
7 сентября в народном календаре – Тит Листопадник.
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