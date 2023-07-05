Анонсы событий и мероприятий на 6 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 6 июля.

В преддверии Дня семьи, любви и верности губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральским семьям медали «За любовь и верность».

Мировая звезда оперной сцены Аида Гарифуллина посетит Детскую филармонию Челябинской области.

В 10 часов центр «Здоровье» в Челябинском зоопарке организует праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в формате квеста «Счастливы вместе». Участники события - семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В программе мероприятия: концертно-развлекательная программа, творческие мастер-классы, работа интерактивных площадок (ул. Труда, 191).

В 11 часов в правительстве Челябинской области пройдет круглый стол «Перспективы и развитие общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Челябинской области» (ул. Цвиллинга, 27, малый зал, 3-й этаж).

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную развитию и обустройству бесплатных площадок для занятий спортом в Челябинске.

В 14 часов в ДК Железнодорожников состоится мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий, в котором примут участие 550 ветеранов, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении военной службы, родители и супруги участников СВО (Челябинск, ул. Цвиллинга, 54).

С 17 до 19 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко пройдет танцевальный вечер (беседка рядом с поляной сказок).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 июля - Всемирный день поцелуя.

6 июля - Всемирный день кардиолога.

6 июля - День сплетения венков.

6 июля - День рождения американского доллара.

6 июля - День рождения Далай-ламы XIV.

6 июля - День финансовой службы МВД РФ.

6 июля 1661 года основан город Иркутск.

6 июля 1785 года Доллар стал национальной валютой США.

6 июля 1885 года успешно испытана вакцина против бешенства.

6 июля 1899 года основан город Полярный.

6 июля 1926 года в СССР открылась первая электрифицированная ветка железной дороги.

6 июля 1994 года состоялась премьера фильма «Форрест Гамп».

6 июля 2003 года отправлено кодированное радиопослание к нескольким звёздам солнечного типа - «Космический зов».