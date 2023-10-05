Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 6 октября.

В Чебаркульском военном санатории с благотворительным концертом выступит арт-группа SOPRANO Турецкого. Концерт организован для участников СВО, проходящих реабилитацию, а также ветеранов войн.

В Челябинской области стартует превый этап Кубка региона по фигурному катанию на коньках. Соревнования пройдут с шестого по восьмое октября в Троицке (Ледовая арена «Юниор», мкр. 2-й, 13).

В 10 часов накануне Дня психического здоровья состоится открытие нового отделения в Челябинской областной психоневрологической больнице. Лечебное подразделение рассчитано на 30 коек и предназначено для госпитализации девочек-подростков с 14 до 17 лет (ул.Кузнецова, 2а, корпус 1).

В 12 часов в Челябинске пройдет концерт в честь Международного Дня пожилых людей. Торжественное мероприятие, в котором примут участие 550 челябинцев «серебряного» возраста, состоится во Дворце культуры железнодорожников (ул. Цвиллинга, 54).

В 14 часов в СОШ № 68 города Челябинск состоится открытое занятие Всероссийского проекта «Урок Цифры» по теме «Искусственный интеллект в отраслях» для учеников 9-11 классов. Школьники узнают: как меняется окружающий мир под воздействием ИИ; в какие отрасли активнее всего внедряются современные технологии; какие новые специальности формируются на основе знаний ИИ; какие знания должны быть, чтобы работать в сфере ИИ (ул. Вагнера, 70-а).

В 17 часов в Историческом музее Южного Урала состоится пресс-показ подготовки к выставке Музеев Московского Кремля. Выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» откроется 18 октября. Это уже шестая московская выставка, подготовленная в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской областью и Музеями Московского Кремля (ул. Труда, 100).

В 17 часов в ДК Станкомаш начнется концертно-танцевальная программа для людей серебряного возраста, посвященная Дню пожилого человека (ул. Тухачевского, 3).

В 17 часов стартует праздничное мероприятие «Золотая пора», посвященное Дню пожилого человека (ДК Сокол, ул. Первая Увельская, 1).

В 17 часов 30 минут в Центре межкультурных коммуникаций состоится бесплатный концерт ко Дню учителя. В программе – песни про учителей от творческого объединения «Держись». Вход свободный. (Цвиллинга, 61).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 октября - Всемирный день улыбки.

6 октября - День висения на люстре.

6 октября - День любителей чеснока.

6 октября - Праздник пледа (Plaidurday).

6 октября - День выдержанного в бочках пива.

6 октября - Всемирный день таблицы умножения.

6 октября - День российского страховщика.

6 октября - День детской музыки.

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.

6 октября - Всемирный день церебрального паралича.

6 октября - День сельского старосты в Ульяновской области.

6 октября 1889 года в Париже открылось знаменитое классическое кабаре «Мулен Руж».

6 октября 1959 года в Израиле открылся «Кармелит», первый метрополитен на Ближнем Востоке.

6 октября 1977 года состоялся первый полет советского многоцелевого истребителя МиГ-29.