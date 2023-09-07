Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 8 сентября.

В Челябинске до 10 сентября проходит фестиваль современного искусства PULSE III. Челябинск увидит спектакли в непривычных локациях, эскизы, перформансы, выставки и концерты. Авторы Урала, Тюмени, Новосибирска и Санкт-Петербурга погрузят зрителя в искусство. Программа фестиваля на сайте Молодёжного театра (ул. Кирова, 116).

Проходит всероссийская конференция «Иммунологические чтения в Челябинске».

В 10 часов состоится встреча СМИ с нейрохирургами Челябинской областной клинической больницы, сделавшими уникальную операцию по удалению опухоли 80-летней пациентке, которую в других больницах сочли безнадежной.

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную итогам летнего сезона студенческих отрядов Челябинской области.

В 14 часов 30 минут в Челябинске пройдет VII Спартакиада «БИТва связистов». «БИТва связистов» – уникальное спортивное мероприятие, проводимое по инициативе минцифры Челябинской области с 2015 года. Около 500 представителей отрасли связи сойдутся на стадионе легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной, чтобы сразиться за звание самых спортивных связистов Челябинской области.

В 16 часов на площади перед «ДК ЧМК» начнется праздничное мероприятие в рамках празднования Дня города «Хочу признаться городу в любви» (ул. Ярослава Гашека, 1).

В 16 часов в концертном зале им. С.С. Прокофьева откроется выставка работ победителя международных фотоконкурсов, талантливого фотографа Людмилы Ковалевой «Звуки музыки» (ул. Труда, 92а).

В 17 часов 30 минут Центр межкультурных коммуникаций приглашает на увлекательный квиз, где вы сможете блеснуть своими знаниями по аниме, манге и опенингам, познакомиться с единомышленниками (ул. Цвиллинга, 61).

В 18 часов 30 минут на Кировке начнется традиционный Парад мод. Сентябрьский показ мод традиционно продемонстрирует стильные новинки для людей любого возраста и любой комплекции, мужчин, женщин и, конечно, детей (пересечение ул. Коммуны и ул. Кирова).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: 100 лет со дня рождения писателя Расула Гамзатова и 100 лет со дня рождения поэта Эдуарда Асадова.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 сентября - День посиделок на кухне.

8 сентября - Международный день грамотности.

8 сентября - День Бородинского сражения.

8 сентября - День извинений.

8 сентября - День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых.

8 сентября - День финансиста.

8 сентября - Всемирный день физиотерапии.

8 сентября - День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов.

8 сентября - День сериала «Звёздный путь» (Star Trek Day).

8 сентября - День национального костюма в Башкортостане.

8 сентября 1636 года в США основан Гарвардский университет.

8 сентября 1801 года в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор.

8 сентября 1802 года в Российской империи основано Министерство юстиции.

8 сентября 1923 года основано Всероссийское общество слепых.

8 сентября 1930 года впервые поступила в продажу клейкая лента - скотч.

8 сентября 1941 года началась военная блокада Ленинграда.

8 сентября 1967 года начала работать Братская ГЭС на Ангаре.