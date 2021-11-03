Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое и пятое ноября.

Четвертое ноября

В 15 часов Челябинском музее изобразительных искусств начнется «Ночь искусств – 2021». Регистрация.

Программа:

Картинная Галерея (ул. Труда, 92А).

С 15 до 17 часов – открытые реставрационные мастерские «Бытовая реставрация фарфора. Как починить любимую чашку в домашних условиях». Проводит заведующий реставрационной мастерской музея Виктор Чичиланов.

С 17 до 18 часов – променад с искусствоведом по экспозиции «Русское искусство» «Искусство для неискушенных. Как понять картину». С посетителями общается искусствовед, научный сотрудник музея искусств Вера Петрова.

С 18 до 19 часов – проект «Сказки для взрослых. 18+», лекция «Недетские сказки: архаические и готические элементы в сказочных сюжетах Западной Европы». На выставке «Волшебный фарфор». Лекцию читает кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Александр Полушкин.

С 19 до 20 часов – аудиовизуальный перформанс от All3Шит & Evgenika Recording «Гоголь. Вий».

Зал им. Архитектора Е.В. Александрова (пл. Революции, 1)

С 18 до 20 часов - мастер-класс от гончарной студии «Колокол» «Ладонь Будды».

С 18 до 20 часов - знакомство с культурой Востока: игра в Го, уроки оригами, мехенди, музыкальные инструменты Индии, Китая и Тибета.

С 20 до 21 часа – лекция «Таинственный Восток. Древние ритуалы и традиции». Лекцию читает доктор философских наук, доцент кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ЮУрГУ Сергей Логиновский.

С 21 часа 30 минут до 22 часов 45 минут - спектакль «Пещерные мамы» от mini-театра.

В 17 часов в рамках фестиваля современного искусства «Дебаркадер-2021» состоится танцевальная программа, кульминацией которой станут соревнования по историческим танцам (ул. Труда, 100, государственный исторический музей Челябинска).

В 17 часов в Челябинском молодежном театре состоится лекция режиссёра Дмитрия Писарева «Драма и с чем её едят». Речь пойдёт о самом важном, на взгляд Дмитрия, театральном понятии. Что такое драма по своей сути? Драму ли смотрим мы на сцене театров или это что-то ещё? Что такое постдрама и как её смотреть? Вход свободный. QR-код не требуется, но необходима предварительная запись.

5 ноября

В 17 часов в рамках фестиваля современного искусства «Дебаркадер-2021» состоится танцевальная программа, кульминацией которой станут соревнования по историческим танцам (ул. Труда, 100, государственный исторический музей Челябинска).

ДЛЯ СПРАВКИ

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