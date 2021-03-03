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Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое марта.

В 10 часов состоится отчетное мероприятие по закрытию полугодового этапа участия предприятия ООО «ДСТ-Урал» в нацпроекте «Производительность труда». Планируется экскурсия по предприятию с демонстрацией техники, в том числе знаменитых бульдозеров на дистанционном управлении (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 28п, ООО «ДСТ-Урал»)

В 11 часов начнется фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала». Производители, ювелиры, камнерезы, мастера камня со всего Уральского региона, а также России представят свои изделия в зале имени архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств. Фестиваль будет проходить с четвертого по седьмое марта (пл. Революции, 1).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «Роль некоммерческих организаций в общественной жизни региона».

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет встречу, посвященную празднованию 8 марта, с представительницами женского научного сообщества (ул. Цвиллинга, 27).

В 12 часов ОНФ проводит акцию «Снежный апельсин» в Парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. В честь первой годовщины проекта, волонтеры акции #МыВместе построят большую снежную фигуру из снега в форме апельсина и окрасят его в оранжевый цвет. А также подарят апельсины посетителям парка.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет на платформе Zoom онлайн пресс-конференцию «Вакцинация жителей Челябинской области от коронавируса: факты и мифы».

В 14 часов в Картинной галерее Челябинского государственного музея изобразительных искусств откроется выставка текстильных панно на темы истории и культуры Южного Урала «Уральский локомотив» (ул. Труда, 92А). Выставка будет открыта для посещения с четвертого марта до 11 апреля 2021 года.

В 16 часов состоится церемония специального гашения новым штемпелем «Союз женщин Челябинской области». Это первый подобный штемпель в России. Праздничная акция приурочена к Международному женскому дню. Мероприятие пройдет в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 60). После церемонии участники праздничной акции подпишут поздравительные открытки для женщин-коллег, украсят их оттиском нового штемпеля и отправят адресатам в разные уголки России. Штемпель будет храниться в центральном отделении Почты России в Челябинске (на ул. Кирова, 165) и действовать на постоянной основе.

В 16 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки. После заседания состоится торжественная церемония вручения грантов попечительского совета лучшим сотрудникам театра оперы и балета по итогам 2020 года (пл. Ярославского, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 марта в народном календаре – день Архипа и Филимона. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.