Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое марта.

В 9 часов состоится пресс-тур в ГКБ №11 Челябинска и районную больницу села Долгодеревенское для освещения темы специальных социальных выплат медицинским работникам (сбор - Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 13 часов состоится конференц-звонок для инвесторов и СМИ, посвященный раскрытию финансовых результатов Сбербанка за 2022 года по МСФО. В звонке примет участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В 13 часов 15 минут в отделе краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки (и в рамках проекта «Краеведческий лекторий») состоится лекция «Невидимый Челябинск», посвященная утраченным архитектурным объектам нашего города. Спикер – известный челябинский краевед Юрий Латышев (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

С 13 до 18 часов состоится Всероссийская просветительская акция «Диктант ЖКХ» (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60, зал электронной информации Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

В 14 часов начнется Всероссийский Открытый урок «Сергей Михалков. Наследие», посвящённый 110-летию со дня рождения писателя, поэта, общественного деятеля, председателя Союза писателей РСФСР, классика русской детской литературы и автора слов гимна Российской Федерации. Трансляция на сайте институтвоспитания.рф и по ссылке.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, праздничные программы, обзоры, мастер-классы, клубные встречи, консультации, беседы и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Девятое марта 2023 года - Всемирный день почки.

Девятое марта - День нестандартно мыслящих людей.

Девятое марта - День домашних насекомых.

Девятое марта - Всемирный день диджея.

Девятое марта в народном календаре – Иванов день.

Девятое марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.