Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на десятое марта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины» – «Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ), где в том числе будет налажен выпуск низкопольных троллейбусов для обновления троллейбусной системы столицы Южного Урала.

В 9 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт посетит среднюю общеобразовательную школу № 1 Чебаркуля, где зародилась идея регионального проекта «Почта Доверия (отъезд от Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов начнутся мероприятия для детей и подростков в детских библиотеках Челябинска.

В 10 часов 30 минут состоится открытие мультимедийного выставочного проекта «Черные ножи. История создания и боевой путь 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия – Моя история»).

В 13 часов состоится Отчетно-практическая конференция Союза женщин Челябинской области «Женское движение вчера, сегодня, завтра-2023». Женский актив регионального Союза презентует новые программы, поделится банком успешных кейсов по итогам 2022 года, представит стратегию работы на текущий год (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Законодательное собрание).

В 13 часов - начало практических мероприятий.

В 15 часов - пленарное заседание.

В 13 часов состоится пресс-конференция «Изменение порядка оплаты за общедомовые нужды» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов минцифры Челябинской области и Центр развития цифровых технологий проведут открытый урок всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» (Челябинск, ул. Елькина, д. 88, гимназия № 80).

В 16 часов в рамках работы выставки «Керамика» в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится творческая встреча со скульптором, художником-керамистом Ольгой Ахрамеевой (Челябинск, ул. С. Кривой, 30).

В 18 часов 30 минут состоится благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени» (Челябинск, Свердловский проспект, 51. Дворец спорта «Юность»).

В 19 часов состоится открытие выставки художника ÈRRESH «Ночь всех грёз» (Челябинск, ул. Свободы, 74/ ул. Тимирязева, 26, Аrt gallery Larisa Depershmidt).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, праздничные программы, обзоры, мастер-классы, клубные встречи, консультации, беседы и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 марта - День архивов в России.

10 марта в народном календаре – Тарас Бессонный.

10 марта 1564 года в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».

10 марта 1710 года издан первый печатный учебник по географии на русском языке.