30.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
30.06.2021
Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году
30.06.2021
Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было
30.06.2021
В Челябинске во время движения загорелась маршрутка
30.06.2021
Путин: У молодежи появится «Пушкинская карта»
30.06.2021
Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
29.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
28.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня
27.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня
25.06.2021
Анонсы событий и мероприятия 26 и 27 июня
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021