Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое июля.

В 12 часов состоится пресс-конференция с Региональным оператором капитального ремонта Челябинской области. Мероприятие пройдёт в очном формате (Российская, 67, 9-й этаж, пресс-центре «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов «АиФ-Челябинск» проведет онлайн-конференцию, посвящённую мусорной реформе. Мероприятие пройдёт на платформе ZOOM.

В 14 часов Челябинский цинковый завод проведет зарыбление Шершневского водохранилища. Будут выпущены 69 тысяч сеголеток сазана, выращенных «Троицкой продовольственной компанией» (отправление от Челябинского цинкового завода, Свердловский тракт, 24).

В 16 часов в Картинной галерее Челябинского государственного музея изобразительных искусств откроется выставка-путешествие «Разноцветный глобус, или Мир глазами художника» (ул. Труда, 92А).

В 17 часов в выставочном зале Публичной библиотеки состоится презентация документального проекта «Гении». Принимают участие создатели трилогии и главные герои (Челябинск, пр. Ленина, 60).

С первого по второе июля в Челябинске состоится съезд онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики УрФО (Челябинск, улица Труда 179, 1-2 этаж, конференц-залы отеля «Редиссон Блу»). Для слушателей доступна онлайн-трансляция на сайте онкоцентра.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 июля - День ветеранов боевых действий.

1 июля - День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

1 июля в народном календаре – Ярилин день, Макушка лета.

1 июля 1751 года вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии».

1 июля 1862 года основана Российская Государственная библиотека.