04.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое августа
04.08.2021
В поселке Увильды горит частный гостевой дом
04.08.2021
Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки
04.08.2021
В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
04.08.2021
В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар
04.08.2021
В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
Анонсы событий и мероприятий на пятое августа
03.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа
02.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье августа
01.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе августа
30.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021