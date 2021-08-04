Анонсы событий и мероприятий на пятое августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий м мероприятий на пятое августа.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как будут работать волонтеры во время Всероссийской переписи населения на Южном Урале».

В 17 часов состоится торжественная церемония открытия выставки из Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Непарадный Ленинград». Экспозиция расположилась в Зале имени архитектора Е.В. Александрова Челябинского государственного музея изобразительных искусств. Выставка продлится до пятого сентября (пл. Революции, 1).

Состоится чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по самбо (ул. Коммуны, 98/1, спортивный зал «Динамо»).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 августа – Международный день светофора.

5 августа в православном календаре – Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.

5 августа в народном календаре – Трофим Бессонник.

5 августа – в 1956 году 31 июля вошел в строй спортивный комплекс в Лужниках, а в этот день на огромном стадионе имени Ленина состоялось открытие I Спартакиады народов СССР.

5 августа 1973 года стартовала советская космическая миссия «Марс-6».

5 августа 1996 года в России установлены официальные символы президентской власти.