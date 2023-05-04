Анонсы событий и мероприятий на пятое мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое мая.

На территории Кременкульского участкового лесничества (вблизи деревни Малиновка Сосновского района) состоится посадка шести тысяч саженцев сосны для восстановления пострадавшего лесного массива (автобус отправится от памятника Курчатова в девять часов).

В девять часов 45 минут в Магнитогорске продолжится Кубок Чемпионов U16 – финал всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет. За звание сильнейшего поборются 10 лучших команд ребят 2007-го года рождения России и Беларуси. Вход на все матчи – свободный (Арена «Металлург»).

Игры пройдут в девять часов 45 минут, в 12 часов 30 минут, в 15 часов 15 минут и в 18 часов.

В 10 часов ЮУрГУ начнется серия торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 10 часов перед главным учебным корпусом пройдет торжественное построение слушателей Военного учебного центра ЮУрГУ и прохождение торжественным маршем парадных расчётов.

В 13 часов на площади перед главным учебным корпусом состоится традиционный Вальс Победы. В этом году Вальс Победы приобрел статус общегородского мероприятия, впервые в нём примут участие студенты других образовательных организаций города Челябинска.

Вальс Победы плавно перейдет в праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Университета. Впервые концерт, посвященный Дню Победы, состоится на главной площади Университета.

В 11 часов в Челябинске состоится торжественная церемония открытия городской патриотической акции «Вахта Памяти» (Челябинск, Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь», сбор представителей СМИ в 10:45).

В Почетный караул возле Вечного огня заступят кадеты города Челябинска. Школьники будут нести Почетный караул с пятого по 12 мая. С 12 до 19 мая на пост заступят студенты учреждений среднего профессионального образования.

В 12 часов участники «Движения первых» примут участие во Всероссийской акции «Окна Победы» (Челябинск, ул. Кирова 159, деловой центр «Челябинск-Сити»).

В 13 часов перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета состоится традиционный танцевальный фестиваль «Вальс Победы» (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, площадь главного учебного корпуса ЮУрГУ).

В 14 часов в Челябинск прибудет «Поезд Победы», который ведет паровоз серии Л. В составе поезда - «теплушки» с артистами в форме военных лет, на перронах будет организовано выступление творческих коллективов. На площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники.

В 14 часов в Челябинске состоится XIV городской кадетский бал. Участниками бала станут обучающиеся кадетских классов. В 2023 году тема бала – «Генералы Танкограда» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит»).

В 14 часов в рамках Всероссийской акции «Окна Победы» участники «Движения первых» оформят окна в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история». Также в историческом парке активисты примут участие в открытии фотовыставки «Победная весна. 9 Мая в объективе челябинских фотокорреспондентов» (Челябинск, ул. Труда 183, мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 17 часов 30 минут в Клубе «Шершни» состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ул. Центральная, 3А).

В 18 часов во Дворце культуры «Сосновка» состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Выступят вокальные и хореографические коллективы (поселок Сосновка, ул. Пионерская, 2А).

В 18 часов во Дворце культуры «Новосинеглазово» состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы (поселок Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7, ДК «Новосинеглазово»).

В 18 часов во Дворце культуры «Бригантина» состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

В 19 часов состоится открытие многодневного фестиваля-лаборатории искусств «Звук и краски». Программа (Челябинск, ул. Цвиллинга 25, ТРК «КУБа», второй этаж, Галерея Паркер).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: курсы, мастер-классы, клубные встречи, беседы, выставки и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

Библиотеки Челябинска подготовили мероприятия, посвященные празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, - книжные выставки, обзоры, встречи, конкурсы и акции.

ДЛЯ СПРАВКИ

Пятое мая - Международный день борьбы за права инвалидов.

Пятое мая – День шифровальщика в России.

Пятое мая – Международный день акушерки.

Пятое мая - День водолаза в России.

Пятое мая в народном календаре – День Луки.

Пятое мая в календаре праздников славян - Лельник - Красная горка.

Пятого мая 1764 года в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц.

Пятого мая отмечают День советской печати (в этот день в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда»).