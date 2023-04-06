Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля.

В 9 часов 30 минут журналистам продемонстрируют новую травматологическую операционную в Челябинской областной больнице и расскажут, как травматологи помогли 45-летнему южноуральцу, который с трудом передвигался из-за перенесенной болезни. Ему «вернули на место» тазобедренный сустав (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, четвертый корпус, вход слева под левой аркой Диагностического центра).

С 10 до 15 часов продолжится региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса страны (Челябинск, ул. Коммуны, 69, городская детская библиотека им. М. Горького).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, четвертый этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится федеральный открытый «Урок цифры» по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Трансляция.

В 16 часов Челябинский государственный университет станет площадкой для обсуждения вопросов благотворительности в регионе. Открытая дискуссия «Пять лет эндаументу ЧелГУ: устойчивость в условиях нестабильности» соберет меценатов, филантропов и тех, кто нуждается в опыте фандрайзинга (Челябинск, ул. Ворошилова, 4А, актовый зал 11 корпуса ЧелГУ).

В программе:

- практикум преподавателя института образования и практической психологии ЧелГУ, медицинского психолога областного центра реабилитации Елены Кубы «Как сохранить психологическую устойчивость в меняющемся мире»;

- мастер-класс управляющего директора по инвестициям РОО «Челябинский» Банка ВТБ Михаила Кичайкина по личному финансовому планированию в текущей экономической ситуации;

- обсуждение реализованных кейсов в области благотворительности;

- розыгрыш денежных сертификатов среди участников встречи.

Седьмого апреля начинается II фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна профессиональных образовательных организаций Челябинской области». В Международном Институте Дизайна и Сервиса пройдут отборочные этапы по трем направлениям: «театральное направление», «оригинальный жанр» и «мода» (Челябинск, ул. Ворошилова, 12).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотеки Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Седьмое апреля в православном календаре - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Седьмое апреля - Всемирный день здоровья.

Седьмое апреля - День рождения Рунета.

Седьмое апреля – День памяти погибших подводников.

Седьмое апреля в народном календаре – Бабий праздник.

Седьмого апреля – в 1795 году во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр. В дальнейшем на метрическую систему мер перешли практически все страны мира.

Седьмого апреля 1934 года - День образования государственных органов рыбоохраны России.