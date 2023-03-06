Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое марта.

В 10 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств открывается выставка «Керамика», в экспозиции которой будут представлены изделия из керамики, выполненные в авторской технике: арт-объекты, скульптура, сосуды, бижутерия и т.п. художника-керамиста и скульптора Ольги Ахрамеевой из Миасса. Вход свободный (Челябинск, ул. С. Кривой, 30).

В 10 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств начинает работу выставка «Цвет весны». Это выставка графических работ учащихся студии «Мята» (г. Копейск), посвященных празднованию Международного женского дня. Выставка продолжит свою работу по 19 марта 2023 года. Вход свободный (Челябинск, ул. С. Кривой, 30).

В 10 часов начнутся мероприятия для детей и подростков в детских библиотеках Челябинска.

В 11 часов участники «Движения Первых» поздравят с Международным женским днем сотрудниц железной дороги, которые в этот день отправятся в рейс и проведут праздничные дни в поезде. Школьники покажут творческий номер и подарят женщинам подарки, изготовленные своими руками (Челябинск, ул. Железнодорожная, 7, пригородный вокзал).

В 14 часов состоится театрализованное представление, посвященное Международному женскому дню под названием «В 3/10 царстве, в университетском государстве» (актовый зал ЮУрГУ).

В 14 часов в Челябинском государственном университете состоится праздничный концерт (актовый зал ЧелГУ).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие персональной выставки народного художника России Ладнова Анатолия Николаевича «Куда едут поезда...». В экспозиции выставки будут представлены живописные работы, созданные мастером в разные годы творчества: пейзажи уральской природы, натюрморты и жанровые композиции (Челябинск, ул. С. Кривой, 30).

В 18 часов в Клубе «Шершни» состоится праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (микрорайон Шершни, ул. Центральная, 3А).

В 18 часов в ДК Новосинеглазово состоится праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7).

В 18 часов в ДК «Сосновка» состоится праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2А).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 марта 2023 года в календаре еврейских праздников – Пурим.

7 марта в православном календаре – Празднование в честь обретения мощей мучеников, иже во Евгении.

7 марта в народном календаре – Маврикиев день.

7 марта 321 года римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха.

7 марта 1876 года - день рождения телефона: Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат.

7 марта 1912 года - Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса.

7 марта 1960 года - в СССР сформирован первый отряд космонавтов.