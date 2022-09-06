Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября.
В 10 часов на YouTube-канале Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция Александра Полушкина. Тема встречи – Восток и Запад в современной зарубежной
В 11 часов состоится пресс-конференция по телефонному мошенничеству (Челябинск, ул. Красная, д. 4, шестой этаж, оф. 610, пресс-центр «Комсомольской правды-Челябинск»).
С 11 до 14 часов в Магнитогорске состоится выставка-конкурс «Дары осени».
В программе:
В 11 часов – открытие фестиваля.
С 11 часов 10 минут до 12 часов 30 минут – выставка работ.
В 12 часов 30 минут – концертная программа.
В 13 часов 30 минут – награждение. В 14 часов – закрытие фестиваля.
В 12 часов пройдет фестиваль «Успешный ЮУрГУ – 2022», который познакомит первокурсников с внеучебной жизнью университета (Челябинск, пр. Ленина, д. 87, третий корпус Южно-Уральского государственного университета). СМИ встречаются в 9.45 у второго учебного корпуса, проспект Ленина, 85.
В образовательной программе студентам предстоит прослушать лекцию о направлениях внеучебной деятельности ЮУрГУ и главных проектах.
В 17 часов начнется развлекательная часть программы, в ней предусмотрены знакомство с объединениями, студенческими советами и организациями, различные конкурсы и интерактивы, которые познакомят с самим вузом и его устройством.
В 14 часов состоится выездное совещание по вопросам озеленения. Представителям СМИ расскажут о реализованных мероприятиях и планах, о приживаемости зеленых насаждений, гарантийных обязательствах подрядчиков и компенсационных высадках.
Принимает участие глава города Челябинска Наталья Котова (отъезд от администрации города в 13.45).
В 14 часов в Литературном сквере Публичной библиотеки Челябинска пройдет высадка кустарников и деревьев (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).
С 14 до 15 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию «Как оформить права на садовый дом?». Телефон: 8 (351) 237-27-10.
В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Творческая династия. Богданов Геннадий и Богданова Ольга». В экспозиции выставки будут представлены живописные работы челябинских художников - отца и дочери (ул. Сони Кривой, 30).
В 18 часов состоится пешеходная прогулка «С именем Пушкина: часть 2». Она будет посвящена истории города и улицам, известным челябинцам, жившим здесь (встреча возле кинотеатра им. А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 64).
Посетители узнают новые факты о дореволюционном Челябинске, а также познакомятся с архитектурными особенностями зданий советского периода и с биографиями челябинских архитекторов. Прогулка бесплатна. Для участия необходима запись по телефону 264-73-11.
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, экскурсии, акции, игры и многое другое.
Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.
ДЛЯ СПРАВКИ
7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба.
7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки.
7 сентября в народном календаре – Тит Листопадник.
7 сентября состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.
7 сентября 1928 года в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.