Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября.

В 10 часов на YouTube-канале Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция Александра Полушкина. Тема встречи – Восток и Запад в современной зарубежной

В 11 часов состоится пресс-конференция по телефонному мошенничеству (Челябинск, ул. Красная, д. 4, шестой этаж, оф. 610, пресс-центр «Комсомольской правды-Челябинск»).

С 11 до 14 часов в Магнитогорске состоится выставка-конкурс «Дары осени».

В программе:

В 11 часов – открытие фестиваля.

С 11 часов 10 минут до 12 часов 30 минут – выставка работ.

В 12 часов 30 минут – концертная программа.

В 13 часов 30 минут – награждение. В 14 часов – закрытие фестиваля.

В 12 часов пройдет фестиваль «Успешный ЮУрГУ – 2022», который познакомит первокурсников с внеучебной жизнью университета (Челябинск, пр. Ленина, д. 87, третий корпус Южно-Уральского государственного университета). СМИ встречаются в 9.45 у второго учебного корпуса, проспект Ленина, 85.

В образовательной программе студентам предстоит прослушать лекцию о направлениях внеучебной деятельности ЮУрГУ и главных проектах.

В 17 часов начнется развлекательная часть программы, в ней предусмотрены знакомство с объединениями, студенческими советами и организациями, различные конкурсы и интерактивы, которые познакомят с самим вузом и его устройством.

В 14 часов состоится выездное совещание по вопросам озеленения. Представителям СМИ расскажут о реализованных мероприятиях и планах, о приживаемости зеленых насаждений, гарантийных обязательствах подрядчиков и компенсационных высадках.

Принимает участие глава города Челябинска Наталья Котова (отъезд от администрации города в 13.45).

В 14 часов в Литературном сквере Публичной библиотеки Челябинска пройдет высадка кустарников и деревьев (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

С 14 до 15 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию «Как оформить права на садовый дом?». Телефон: 8 (351) 237-27-10.

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Творческая династия. Богданов Геннадий и Богданова Ольга». В экспозиции выставки будут представлены живописные работы челябинских художников - отца и дочери (ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов состоится пешеходная прогулка «С именем Пушкина: часть 2». Она будет посвящена истории города и улицам, известным челябинцам, жившим здесь (встреча возле кинотеатра им. А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 64).

Посетители узнают новые факты о дореволюционном Челябинске, а также познакомятся с архитектурными особенностями зданий советского периода и с биографиями челябинских архитекторов. Прогулка бесплатна. Для участия необходима запись по телефону 264-73-11.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, экскурсии, акции, игры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба.

7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки.

7 сентября в народном календаре – Тит Листопадник.

7 сентября состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.

7 сентября 1928 года в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени.