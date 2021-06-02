Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье июня.

В 12 часов 45 минут в Южно-Уральском государственном медицинском университете стартует массовая вакцинация студентов и преподавателей от коронавирусной инфекции (Челябинск, ул. Воровского, 64, площадка перед главным корпусом).

В 13 часов 30 минут состоятся публичные слушания по планируемому благоустройству в березовой роще около ледовой арены «Трактор» (Дом архитектора).

В 13 часов 50 минут представители СМИ отправятся в парк исторической реконструкции «Гардарика», где их познакомят с центром древнерусских ремесел - ткацкого, литейного, кузнечного, гончарного, токарного, пекарского. Центр создан на президентский грант.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как проходит итоговая аттестация школьников в Челябинской области».

В 15 часов Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет Круглый стол на тему «Проблемы административного наказания субъектов малого и среднего предпринимательства» (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56, ЮУТПП, каб.606).

С 16 до 19 часов состоится Историко-этнографический фестиваль «Скакал казак через долину» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия города).

В 17 часов состоится открытие Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» и показ спектакля для детей «Правда, мы будем всегда?» Клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место» из Челябинска (Дворец Культуры Железнодорожников).

В 19 часов состоится спектакль «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, который представит Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в рамках проходящего в Челябинске XII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». В главной роли - художественный руководитель Марийского театра, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Константин Иванов (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета).

В 20 часов состоится спектакль «Метро в рай», который представит театр ТИКВА (Берлин) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (малая сцена театра драмы им. Н. Орлова).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 июня - Всемирный день велосипеда.

3 июня в православном календаре - Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

3 июня в православном календаре - День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

С 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход в честь явления иконы святителя Николая Чудотворца (именуемой Великорецким образом святителя Николая Чудотворца).

3 июня в народном календаре – Оленин день.

3 июня 1785 года - День рождения парашюта.

3 июня 1927 года в Москве снесены Красные ворота.

3 июня 1989 года в 11 километрах от города Аша (Челябинская область) произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь – Урал – Поволжье. В результате погибло 575 человек. В 1992 году на месте трагедии был сооружён восьмиметровый мемориал. Ежегодно у памятника жертвам катастрофы проходят траурные митинги.

3 июня 1992 года в России создан Совет безопасности.