Анонсы событий и мероприятий на третье марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье марта.

В 10 часов состоится внеочередная сессия Собрания депутатов Миасского городского округа, на которой планируется рассмотреть вопрос о досрочной отставке главы.

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная возможностям использования Пушкинской карты в образовательных учреждениях. О своем опыте участия в этом проекте расскажут представители «Челябинского государственного промышленно-гуманитарного колледжа им. А.В. Яковлева», которые разработали «Исторический маршрут по Ленинскому району Челябинска» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 13 часов в Челябинске начнутся торжественные мероприятия, посвященные 40-летию творческого объединения «Каменный пояс».

В 13 часов в Доме общественного собрания встретятся представители творческой общественности, которые создавали и развивали фотографическое и культурное пространство Челябинской области (Челябинск, ул. Труда, д. 98).

В 15 часов 30 минут откроется юбилейная фотовыставка «Мгновения истории», где представлены лучшие фото разных жанров за сорокалетнюю историю фотоклуба «Каменный пояс» от более чем 30 авторов (Челябинск, ул. Труда, 100, Исторический музей Южного Урала, фойе восточной башни, второй этаж).

В 16 часов откроется «Фотограф года - 2022» – итоговая выставка одноименного конкурса среди участников фотоклуба «Каменный пояс». На церемонии открытия подведут итоги и наградят победителей (ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр, вход со стороны набережной в восточную башню музея).

В 14 часов в Челябинске продолжится X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (пр. Ленина, 19, Новый художественный театр).

В 15 часов в Магнитогорске продолжится открытый Кубок главы города XX Региональный фестиваль-конкурс стильной хореографии «Улица горящих фонарей» (Магнитогорск, пр. Ленина, 97, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

В 15 часов - III Региональный Фестиваль Народного творчества «Наследники традиций». Финалы и награждение по всем дисциплинам и возрастным категориям:

«Народный танец», «Стилизация народного танца – Неофолк», «Патриотический танец», «Танцы народов Кавказа», Танец «Яблочко», «Народный хоровод», «Танцы народов мира», «Восточное шоу»

В 16 часов в Челябинске состоится необычная лекция - геолог, автор Коалиции Росгео Аркадий Шохин расскажет о вулканах Аркаима (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия, Выставочный зал). Прямая трансляция будет вестись в сообществе музея-заповедника «Аркаим».

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Третье марта - Всемирный день дикой природы.

Третье марта - Всемирный день писателя.

Третье марта - Всемирный день слуха.

Третье марта в календаре праздников славян - День памяти князя Игоря.

Третье марта в народном календаре – Овсянки, Ярило с Овсянкой, Ярило с бороной.

Третьего марта 1613 года - земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова.

Третьего марта 1861 года - император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

Третьего марта 1918 года - подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны.

Третьего марта 1920 года - в Москве открылся Дом печати (сегодня – Центральный Дом журналиста).

Третьего марта 1973 - принята Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС).