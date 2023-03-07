07.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое марта
07.03.2023
Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады
07.03.2023
Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева
07.03.2023
В Еткульском районе прошло мероприятие для жен и матерей мобилизованных
07.03.2023
В горы после школы: южноуральцев приглашают на любительские соревнования по горнолыжному спорту
07.03.2023
ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тысяч рублей
Анонсы событий и мероприятий на восьмое марта
06.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)
05.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)
04.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
02.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье марта (18+)
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023