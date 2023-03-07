Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое марта.

В 10 часов начнутся мероприятия для детей и подростков в детских библиотеках Челябинска.

В 11 часов в Челябинске пройдет лыжный марафон «Золотая гора» (трасса в лесном массиве за перекрестком улиц Академика Макеева и Героя России Родионова).

В 12 часов в Историческом музее Южного Урала начнутся экскурсии и мастер-классы на выставках (Челябинск, ул. Труда, 100, ГИМ ЮУ). Музей работает с 11 до 19 часов, касса закрывается в 18:15.

В 12, 14 и 16 часов - экскурсии по выставке «Каменный цветок».

В 13, 15 и 17 часов - экскурсии по выставке «Каменный цветок» с мастер-классом.

В 14 и 16 часов - экскурсии по выставке «Белая сказка».

В 19 часов 15 минут на Челябинской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку в честь Международного женского дня - цветочные композиции и надпись «8 Марта».

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, праздничные программы, обзоры, мастер-классы, клубные встречи, консультации, беседы и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Восьмого марта - Международный женский день.

Восьмого марта в православном календаре - День обретения мощей блаженной Матроны Московской.

Восьмого марта в православном календаре - День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Восьмого марта в народном календаре – Поликарпов день.