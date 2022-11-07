Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября.

В 8 часов начнется пресс-тур в Кусинский район, где в рамках нацпроекта «Здоровья» были отремонтированы офисы врачебной практики в Медведевке, амбулатория и стационар в Злоказово, а также отделение терапии в Кусе, где завершается ремонт (выезд от ул. Цвиллинга, д. 27).

В 10 часов в Челябинской областной клинической больнице представителям СМИ расскажут о рентгене, КТ и врачах-рентгенологах (Челябинск, ул. Воровского, 70, ЧОКБ, пятый корпус - «Диагностический центр»).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка» в рамках Дня памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей (Челябинск, ул. Труда, Мемориальный комплекс «Солдатам правопорядка»).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона домашних матчей БК «Челбаскет» Высшей лиги Чемпионата России (Челябинск, ул. Воровского, 63, четвертый этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»). В 15 часов состоится брифинг исполняющего обязанности начальника Главного управления лесами Валерия Нигматуллина по вопросам оказания девяти государственных услуг в электронном виде, семь из которых являются массовыми социально-значимыми услугами, а также о принятии нового областного закона о порядке выделения древесины для собственных нужд граждан (Челябинск, Энгельса, 54).

В 12 часов состоится Большой этнографический диктант в Публичной библиотеке (Челябинск, пр. Ленина, 60, ЧОУНБ).

В 15 часов 30 минут состоится мастер-класс для воспитанников спортивных школ Челябинска, который проведут бронзовый призер Олимпийских игр, старший тренер спортивной сборной команды Челябинской области Юрий Степкин и бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Денис Ярцев (Челябинск, ул. Университетская Набережная, 22В, Центр Олимпийской Подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России А. Е. Миллера).

В 17 часов клуб «Музыкальный вторник» приглашает любителей «винила» на встречу «Повелители оркестра». Встреча состоится в Пушкинском зале Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и будет посвящена дирижёрам, которые «играют» главную роль в работе с оркестром (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

Афиша детских библиотек Челябинска.

В рамках проекта «Библионяня» состоятся тематические занятия, занимательные игры и физкультминутки для малышей от 1,5 до трех лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 ноября – День пианиста.

8 ноября – Международный день радиологии (День рентгенолога).

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

8 ноября – Международный день КВН.

8 ноября – Всемирный день без Wi-Fi.

8 ноября – День пианиста.

8 ноября в православном календаре - День памяти великомученика Димитрия Солунского.

8 ноября в народном календаре – Дмитриев день.

8 ноября в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные его именем.

8 ноября в 1943 году в СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней.

8 ноября в 1961 году вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).