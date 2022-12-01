Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе декабря.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Пластовский муниципальный район.

В программе:

- осмотр быстровозводимого почтового пункта в селе Демарино,

- посещение благоустроенных общественных территорий в рамках проектов «Комфортная городская среда» и «Инициативное бюджетирование»,

- инспекция хода строительных работ в школе № 2.

В 9 часов 30 минут министерство социальных отношений проведет пресс-тур, посвященный проекту сопровождаемого проживания молодежи с инвалидностью.

Программа:

В 9 часов 30 минут – пресс-подход (Челябинск, ул. Воровского, д. 30).

В 9 часов 50 минут – переезд на квартиру к участнице проекта и в профессиональные мастерские (по Челябинску).

В 10 часов в Челябинске стартуют мероприятия в преддверии Недели Звезд Хоккея.

С 10 часов до 11 часов 20 минут - акция «МХЛ-Детям». Встреча участников Кубка Вызова МХЛ 2022 Александра Полушкина (ХК «Белые медведи») и Александра Морозова (ХК «Сахалинские акулы») с подопечными фонда «Звездный Дождь». По завершении - пресс-подход к хоккеистам (Челябинск, Свердловский проспект, 41, кв. 76, фонд «Звездный Дождь»).

С 15 часов до 16 часов 30 минут - тренировка команды Кубка Вызова МХЛ «Запад» (Свердловский проспект, д. 51, Дворец Спорта «Юность», главный вход).

С 16 часов 45 минут до 18 часов 15 минут - тренировка команды Кубка Вызова МХЛ «Восток» (Свердловский проспект, д. 51, Дворец Спорта «Юность», главный вход).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 11 часов состоится региональная конференция «Партнерство Правительства Челябинской области и Новикомбанка как фактор реализации промышленного потенциала региона» (Челябинск, ул. Российская, д. 110, Бизнес центр «GreenPlex»).

С 11 до 19 часов - Кубок России по многоборьям на призы ледового дворца «Уральская Молния» (Челябинск, ул. Труда, 187А).

В 11 часов 45 минут на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа состоится Первый Чемпионат профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов на Кубок LD. Участникам предстоит пройти сантехническую эстафету, выполнить сантехническую разводку и собрать инсталляцию.

В 14 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вручит награды победителям национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2022» (Челябинск, ул. Степана Разина, 8, ДУМ «Смена»).

С 16 до 19 часов состоится региональный этап конкурса «Лига Лекторов» (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, третий этаж, актовый зал Российского общества «Знание»).

В 17 часов состоится праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Минздрава России (Челябинск, ул. Гашека, 1, Дворец Культуры ПАО «ЧМК»).

В 17 часов Клуб «Шершни» проведет мероприятие «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой!» (микрорайон Шершни, ул. Центральная, 3А).

Программа:

В 17 часов – тематическая выставка-обзор книг.

В 18 часов - концерт памяти российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами

В 18 часов 30 минут состоится музыкальный творческий вечер, посвященный дискриминации ВИЧ-инфицированных людей (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий КЦ 11).

Программа:

В 18 часов 30 минут - сбор гостей и работа интерактивных зон. В формате аудиозаписей можно прослушать реальные истории людей, живущих с ВИЧ. Бесплатно, быстро и анонимно можно узнать свой ВИЧ-статус, прости тест на Гепатит С и сифилис.

В 19 часов - выступление музыкантов, которые покажут через композиции какие стадии проживает человек, узнавший о своем положительном ВИЧ-статусе, с комментариями психолога о каждой стадии.

В 18 часов 30 минут состоится музыкальный моноспектакль телеведущей, актрисы Марии Третьяковой по произведениям Николая Лескова, Александра Куприна, Игоря Северянина «Сны. Неразменный рубль» (Челябинск, ул. Солнечная, д. 5, Детская филармония).

В 17 часов - пресс-подход к Марии Третьяковой.

В 18 часов 30 минут - начало музыкального спектакля.

В Музее изобразительных искусств откроется для посещения выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий», объединившая семнадцать творческих кланов России (Челябинск, пл. Революции, 1).

АФИША детских библиотек Челябинска.

АФИША событий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих в регионе.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря – День банковского работника.

2 декабря – День 2D-художников.

2 декабря в народном календаре Авдей Радетель.