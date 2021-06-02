Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе июня.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие генеалогии на Южном Урале».

С 11 до 14 часов состоится День здоровья пройдет на площади перед главным корпусом ЮУрГУ (Челябинск, пр. Ленина, 76, площадь перед главным корпусом ЮУрГУ).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная началу детской летней оздоровительной кампании в Челябинской области, в том числе старту программы кешбэк. Трансляция на сайте и в социальных сетях «Первого областного».

В 15 часов состоится открытие Историко-этнографического фестиваля «Скакал казак через долину» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия города).

В 20 часов состоится спектакль «Возможность тождества», который представит первый в России инклюзивный театр «Круг II» из Москвы) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (малая сцена Театра драмы им. Н. Орлова).

ДЛЯСПРАВКИ

2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

2 июня – День мелиоратора в России (первое воскресенье июня).

2 июня в народном календаре – Тимофей Грядочник.

2 июня – в 1864 году в Москве открыт первый в России зоологический сад.