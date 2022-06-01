Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе июня (18+).

В 8 часов 30 минут представителей СМИ познакомят с лучшими наставниками Челябинской областной клинической больницы. Журналисты увидят совместный процесс работы молодого специалиста и наставника в Отделении лечения боли (ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 5).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную развитию трамвайной инфраструктуры в Челябинске.

В 18 часов состоится торжественное открытие цикла «Уроки свадебного танца» на площадке Летней эстрады Государственного исторического музея Южного Урала. Занятия будут проводиться каждый четверг с 18 до 20 часов вплоть до седьмого июля.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

2 июня в календаре православных праздников – Вознесение Господне.

2 июня в народном календаре – Тимофей Грядочник.

2 июня – в 1864 году в Москве открыт первый в России зоологический сад.

2 июня 1955 года - День рождения космодрома Байконур.