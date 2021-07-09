Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 10 и 11 июля.

10 июля, суббота

В 11, 13 и 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств состоится мероприятие «Такие разные семьи», посвященное Дню семьи, любви и верности. Участников ждут новые знания (произведения искусств о сюжетах в изобразительном искусстве о семьях), интересная викторина и сувенир на память (ул. Труда, 92А).

В 11 часов в селе Веселовка Златоустовского городского округа пройдет состоится II славянский фестиваль сельского экотуризма «АГНЕРУ/УРЕНЬГА». В рамках праздника пройдет презентация эко-тропы по местам Емельяна Пугачева, экологические мастер-классы по русским народным промыслам и ремеслам, круглый стол по развитию экологического туризма.

В 11 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится зарядка с ОТВ. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 11 часов в челябинском парке «Сад Победы» состоится зарядка со звездой - президентом областной федерации восточных боевых единоборств Вовинам Вьет Во Дао» Иваном Чижовым.

В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится «Час с ректором». Каждый участник мероприятия может задать свой вопрос ректору ЮУрГУ Александру Шестакову, а также представителям высших школ, институтов, ответственному секретарю приемной комиссии Александру Губареву, директору студгородка Людмиле Задориной, представителям Военного учебного центра ЮУрГУ, которые также будут вместе с ректором присутствовать на мероприятии.

После окончания встречи у абитуриентов и их родителей будет возможность пообщаться с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ, пройтись по учебным корпусам, посетить лаборатории и научно-образовательные центры (проспект Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал, второй этаж).

В 12 часов в Городском саду им. А.С. Пушкина состоится открытие веревочного парка. Гостей ждут захватывающие испытания на трёх трассах: Крошка Енот (самым маленьким и с мелым), Ты – герой (крутым и уверенным в себе) и Седьмое небо (экстремальный подарок для тех, кто бросает себе вызов).

В 12 часов в парке «Сад Победы» пройдет семейный праздник «Конёк-Горбунок» (Театральная площадь парка).

В 12 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится экскурсия «Узнай любимый город». При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 12 часов 30 минут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится развлекательная викторина «Шоколадное волшебство» (ул. 60-летия Октября, 11, «Дом Аквариум»).

В 13 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится интерактивная викторина по здоровому образу жизни. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 13 часов 30 минут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится историко-познавательная программа «Свадебный переполох» (ул. 60-летия Октября, 11, «Дом Аквариум»).

В 13 часов в челябинском зоопарке состоится «Медвежья рыбалка» (вольер белых медведей).

В 14 часов состоится мастер-класс в рамках выставки «Разноцветный глобус, или мир глазами художника». Участники научатся технике Travel Sketching и смогут запечатлеть важные для них моменты, используя навыки зарисовки. С собой необходимо взять материалы для рисования, а также головные уборы (Труда, 92А, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Картинная галерея).

В 14 часов городской сад им. А. С. Пушкина приглашает на финальный концерт фестиваля часов любителей песен под гитару «Новый день». Прозвучат песни под гитару в исполнении лауреатов и гостей фестиваля.

В 16 часов в челябинском парке имени Гагарина состоится танцевальная программа «Для тех, кому за…» (летний театр).

В 22 часа в ЦКПиО имени Гагарина в рамках проекта «Кино в парке» состоится просмотр кинофильма «Будьте моим мужем».

11 июля, воскресенье

В 14 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоится экскурсия «Основные вехи развития города». При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 14 часов городской сад им. А. С. Пушкина приглашает на финальный концерт фестиваля любителей песен под гитару «Новый день». Прозвучат песни под гитару в исполнении лауреатов и гостей фестиваля.

В 16 часов в челябинском парке имени Гагарина состоится концерт духового оркестра (летний театр).

В 16 часов в челябинском детском парке имени Терешковой состоится музыкальный вечер, на котором будет звучать джаз и танцевальная музыка.

В 17 часов в Саду камней в рамках фестиваля песочной скульптуры состоятся танцевальные практики и мастер-классы по уличным танцам. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В 19 часов в челябинском парке имени Гагарина состоится тренировка «Зумба».

12 июля, понедельник

В 10 часов в онлайн-формате состоится аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.

В 10 часов в Челябинске запланирована встреча с инвалидом по зрению первой группы Сергеем Алексеевым, который идет пешком из Армавира и конечной точкой путешествия которого является Иркутск.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 июля - День воинской славы России - День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.

10 июля в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.

10 июля в народном календаре – Самсон Сеногной.

10 июля 1935 года принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».

10 июля – в 1925 году Президиум ЦИК СССР учредил Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). После распада СССР называется ИТАР-ТАСС.

11 июля 2021 года - День рыбака.

11 июля в 2021 году - День российской почты (отмечается во второе воскресенье июля).

11 июля в 2021 году – День действий против рыбной ловли в России.

11 июля - Всемирный день народонаселения.

11 июля - Всемирный день шоколада.

11 июля - День художника по свету (День светооператора).

11 июля в народном календаре – Крапивное заговенье.