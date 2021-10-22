Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам на выходные, 23 и 24 октября.

23 октября, суббота

В 10 часов состоится празднование 25-летия Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Торжественное построение пройдет на плацу училища штурманов (Челябинск, ЧВВАКУШ, городок 11А).

С 10 до 16 часов в Челябинске состоится масштабный авиамодельный фестиваль. В рамках мероприятия запланированы Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди школьников и Первенство России по авиационным зальным метательным моделям различных классов (Челябинск, ул. Энгельса, 22, закрытая площадка легкоатлетического манежа УралГУФК).

В 11 часов состоится выездное совещание по вопросу благоустройства территории города Челябинска. Глава города Наталья Котова вместе с журналистами побывает в новых скверах.

В 14 часов в Челябинском зоопарке пройдёт лекция, посвящённая «Международному дню снежного барса». Сотрудники и юннаты из «Клуба юных биологов зоопарка» ответят на все интересующие вопросы и расскажут интересные факты об этом великолепном животном (возле вольера снежного барса).

24 октября, воскресенье

С 12 до 16 часов в Челябинске состоится масштабный авиамодельный фестиваль. В рамках мероприятия запланированы Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди школьников и Первенство России по авиационным зальным метательным моделям различных классов (Челябинск, ул. Энгельса, 22, закрытая площадка легкоатлетического манежа УралГУФК).

В 15 часов состоится пресс-тур в Златоуст на открытие Финала Кубка России по водному поло среди женских команд.

Программа:

В 15 часов – отъезд от правительства Челябинской области (Цвиллинга, 27).

В 17 часов 40 минут - торжественное открытие Финала Кубка России по водному поло среди женских команд.

В 17 часов 50 минут - пресс-подход к почетным гостям мероприятия.

В 18 часов - матч «Динамо-Уралочка» – «Буревестник» (Нижний Новгород).

В 19 часов - послематчевая пресс-конференция с участием игроков, тренеров и почетных гостей Кубка России.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 октября - Международный день снежного барса.

23 октября - День работников рекламы в России.

23 октября - День осведомленности о синдроме Кабуки.

23 октября в народном календаре – Евлампий Зимоуказатель.

24 октября 2021 года – Международный день тёщи (отмечается в четвертое воскресенье октября).

24 октября – День Организации Объединенных Наций.

24 октября – Всемирный день информации о развитии.

24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

24 октября – День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.

24 октября – День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России.

24 октября в народном календаре – Филиппова канитель.

24 октября 1897 года – в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч.

24 октября 1935 года - на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда.

24 октября 1950 года - в СССР создан армейский спецназ.