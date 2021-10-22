Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам на выходные, 23 и 24 октября.
23 октября, суббота
В 10 часов состоится празднование 25-летия Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Торжественное построение пройдет на плацу училища штурманов (Челябинск, ЧВВАКУШ, городок 11А).
С 10 до 16 часов в Челябинске состоится масштабный авиамодельный фестиваль. В рамках мероприятия запланированы Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди школьников и Первенство России по авиационным зальным метательным моделям различных классов (Челябинск, ул. Энгельса, 22, закрытая площадка легкоатлетического манежа УралГУФК).
В 11 часов состоится выездное совещание по вопросу благоустройства территории города Челябинска. Глава города Наталья Котова вместе с журналистами побывает в новых скверах.
В 14 часов в Челябинском зоопарке пройдёт лекция, посвящённая «Международному дню снежного барса». Сотрудники и юннаты из «Клуба юных биологов зоопарка» ответят на все интересующие вопросы и расскажут интересные факты об этом великолепном животном (возле вольера снежного барса).
24 октября, воскресенье
С 12 до 16 часов в Челябинске состоится масштабный авиамодельный фестиваль. В рамках мероприятия запланированы Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди школьников и Первенство России по авиационным зальным метательным моделям различных классов (Челябинск, ул. Энгельса, 22, закрытая площадка легкоатлетического манежа УралГУФК).
В 15 часов состоится пресс-тур в Златоуст на открытие Финала Кубка России по водному поло среди женских команд.
Программа:
В 15 часов – отъезд от правительства Челябинской области (Цвиллинга, 27).
В 17 часов 40 минут - торжественное открытие Финала Кубка России по водному поло среди женских команд.
В 17 часов 50 минут - пресс-подход к почетным гостям мероприятия.
В 18 часов - матч «Динамо-Уралочка» – «Буревестник» (Нижний Новгород).
В 19 часов - послематчевая пресс-конференция с участием игроков, тренеров и почетных гостей Кубка России.
ДЛЯ СПРАВКИ
23 октября - Международный день снежного барса.
23 октября - День работников рекламы в России.
23 октября - День осведомленности о синдроме Кабуки.
23 октября в народном календаре – Евлампий Зимоуказатель.
24 октября 2021 года – Международный день тёщи (отмечается в четвертое воскресенье октября).
24 октября – День Организации Объединенных Наций.
24 октября – Всемирный день информации о развитии.
24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
24 октября – День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.
24 октября – День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России.
24 октября в народном календаре – Филиппова канитель.
24 октября 1897 года – в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч.
24 октября 1935 года - на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда.
24 октября 1950 года - в СССР создан армейский спецназ.