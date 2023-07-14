Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 15 и 16 июля.

В Городском саду им. А. С. Пушкина запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная программа тут.

15 июля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в ряде выездных мероприятий: ознакомится с ходом ремонтных работ ДК ЧМК, этапом реконструкции парка им. О.И.Тищенко, в праздничном мероприятии, посвящённом Дню Металлурга.

В 10 часов в национальном парке «Зюраткуль» начнется фестиваль «Заповедное лето». Гостей ждут заезды на сапбордах, живая музыка, вкусная еда, ярмарка, йога, лекции о природе парка, а также мастер-классы по рисованию, плетению браслетов, лепке и выжиганию. Участие — по входному билету в парк. Закрытие фестиваля пройдет поздно вечером за общими посиделками у костра.

В 14 часов 30 минут в кинотеатре им. А.С. Пушкина начнется показ фильма «В поисках снежного барса». Медитативное путешествие в сердце Тибета под саундтрек Ника Кейва. Фильм на французском языке с русскими субтитрами (ул Пушкина, 64).

В 15 часов в выставочный зал Публичной библиотеки редактор челябинской «Комсомолки» Ирина Фадюшина расскажет, как журналисты выбирают инфоповоды, как обратиться в СМИ и для чего нужны публикации (пр.Ленина, 60, третий этаж).

В 16 часов 20 минут в кинотеатре им. А.С. Пушкина начнется показ фильма «Revival 69: Возвращение легенды». История «второго Вудстока», который состоялся вопреки всему и поставил точку в существовании The Beatles. Оригинальная звуковая дорожка (английский язык) с русскими субтитрами. (ул Пушкина, 64).

В 19 часов в ТРК Горки состоится прямая трансляция суперкубка России «Зенит-ЦСКА» (ул. Артиллерийская ,136, Фуд-корт).

В 19 часов в городском саду им. А. С. Пушкина начнется показ фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

В 19 часов 30 минут в честь Дня металлурга выступит певица Елка. (стадион «Восход», ул. Новороссийская, 81).

В 22 часа в парке им. Ю. А. Гагарина начнется показ фильма «Мы из джаза» (летний театр).

16 июля

В 14 часов в сквере около ДК «Станкомаш» стартует мероприятие «Читаем и играем». Игра, викторина, инсценировки по сказкам В. Г. Сутеева (ул. Тухачевского, 3).

В 14 часов 30 минут в кинотеатре им. А.С. Пушкина начнется показ фильма «Revival 69: Возвращение легенды». История «второго Вудстока», который состоялся вопреки всему и поставил точку в существовании The Beatles. Оригинальная звуковая дорожка (английский язык) с русскими субтитрами. (ул Пушкина, 64).

В 16 часов 20 минут в кинотеатре им.Пушкина начнется показ фильма «В поисках снежного барса». Медитативное путешествие в сердце Тибета под саундтрек Ника Кейва. Фильм на французском языке с русскими субтитрами (ул Пушкина, 64).

В 17 часов футбольный клуб «Челябинск» открывает новый спортивный сезон домашним матчем с пермским «Амкаром». За час до матча для болельщиков начнут работать интерактивные развлекательные зоны (стадион «Центральный», ул. Коммуны, 98).

В 18 часов в парке им. Ю.А. Гагрина стартует ретро-марафончик от челябинского блогера. Парики, усы и прочие тематические аксессуары - приветствуются. Образы физкультурников из СССР - тоже.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 июля - День русской лени.

15 июля - День смотрения на фонари.

15 июля - Праздник огурца в Суздале.

15 июля - День рождения маргарина.

15 июля - День рисования углём.

15 июля - День военного эколога.

15 июля - День рождения Нижегородской ярмарки.

15 июля - Всемирный день навыков молодёжи.

15 июля - День благотворительности социальных сетей.

15 июля - День гинеколога.

15 июля 1869 года в Париже запатентован маргарин.

15 июля 1923 года в СССР основана государственная авиакомпания «Аэрофлот».

15 июля 1933 года в Свердловске состоялось торжественное открытие завода «Уралмаш».

15 июля 1937 года состоялось официальное открытие эксплуатации 128-километрового канала «Москва - Волга».

15 июля 1957 года в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН «Плесецк».

15 июля 1975 года осуществлен экспериментальный пилотируемый полет по программе «Союз-Аполлон».

16 июля - День вкусной еды.

16 июля - День рисования на асфальте.

16 июля - День металлурга.

16 июля - День без купальников.

16 июля - Всемирный день змеи.

16 июля - День благодарности морской свинке.

16 июля - Международный день дрэг-квина.

16 июля 1909 года в Германии основана компания Audi.

16 июля 1965 года открыт туннель под Монбланом, связавший Францию и Италию.

16 июля 1993 года в Лондоне состоялась презентация первой 32-битной игровой консоли с CD-ROM - Amiga CD32.