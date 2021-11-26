Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 27 и 28 ноября.

27 ноября, суббота

В 12 часов – второй день Чемпионата России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

С 12 до 16 часов - предварительные бои.

С 17 до 21 часа – открытие соревнований, предварительные бои.

В 14 часов в Музее изобразительных искусств состоится мастер-класс по росписи глиняной игрушки, который познакомит детей с народными промыслами и подарит возможность создать произведение искусства своими руками (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 16 часов в рамках выставки «Волшебный фарфор» состоится мастер-класс по песочной анимации «Песочные сказки» для детей от 4,5 до 6 лет. Занятия проводит педагог, специалист по песочной анимации – Татьяна Котлованова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея Музея изобразительных искусств).

В 18 часов 30 минут в Молодёжном театре Челябинска состоится премьера спектакля «Мера за меру». Спектакль поднимает неоднозначные вопросы: возможно ли сохранить честное имя в мире, полном грязи и презрения; сохранить веру в добро? Режиссёр Тимур Насиров не даёт ответов, но предлагает вместе шутить и смеяться над тем, с чем мы неспособны совладать (Челябинск, Кирова, 116).

28 ноября, воскресенье

В 11 часов в рамках проекта ЧелГУ «Воскресный университет» старший преподаватель кафедры математического анализа математического факультета Михаил Туров проведёт очную лекцию «В какие игры не стоит играть с математиком». Речь пойдёт о математических играх, которые, по наблюдениям автора лекции, могут относиться к разным областям человеческого интереса: экономика, политология, социология, биология, кибернетика и даже военное дело (Бр. Кашириных, 129, ЧелГУ, главный корпус, аудитория А-17).

В 11 часов и в 12 часов Южно-Уральский государственный университет проведет для абитуриентов и их родителей День открытых дверей, который состоится в очном формате на базе высших школ и институтов вуза. Расписание и адреса.

С 11 часов до 13 часов 30 минут состоится финал Общественной семейной награды «Зёрна», направленной на выявление и объединение дружных и ярких семей Южного Урала, а также на продвижение традиционных семейных ценностей. Истории семей финалистов (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

В 12 часов состоится торжественная церемония открытия стелы в честь присвоения Челябинску звания трудовой доблести губернатор. В мероприятии примет участие губернатора Алексей Текслер (Челябинск, Бульвар Славы, участок между ул. Советской и ул. Цвиллинга).

В 12 часов – третий день Чемпионата России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

С 12 до 16 часов - предварительные бои.

С 17 до 21 часа – открытие соревнований, предварительные бои.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 ноября - День морской пехоты России.

27 ноября - День оценщика в России.

27 ноября в православном календаре -День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

27 ноября в народном календаре – Филипповка, Заговенье.

27 ноября 1705 года издан Указ Петра I о создании первого в России «полка морских солдат».

27 ноября 1730 года сенатом издан Указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».

27 ноября 1922 года в денежном обращении советской России появились новые банкноты – советские червонцы.

28 ноября 2021 года – День матери (последнее воскресенье ноября).

28 ноября - Всемирный день сострадания.

28 ноября в православном календаре – День памяти преподобного Паисия Величковского.

28 ноября – начало Рождественского поста у восточных христиан.

28 ноября в народном календаре – Гурьев день.

28 ноября 1365 года в центре Московского Кремля основан Чудов монастырь.

28 ноября 1918 года вышел Декрет Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской Республике».