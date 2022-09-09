Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие выходные, 10 и 11 сентября, в Челябинске масштабно отметят 286-летия со дня основан
09.09.2022

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Несколько месяцев в Челябинске не было большой выставки челябинских художников. И вот накануне Дн
09.09.2022

Шел по городу художник: Челябинск в красках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всю жизнь я пыталась догнать свою старшую сестру Элю. В свою компанию, когда ей было пя
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
09.09.2022

Короткое дыхание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шестнадцатилетней Екатерине Юльтимировой из Челябинск
09.09.2022

Жить здорово

Челябинской девушке, спасшей выпавшую из окна малышку, помогут исполнить мечту - выучиться на психолога
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области планируют провести в 2023-2024 года рекультивацию трех свалок в Магнитогорс
09.09.2022

В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81
Анонсы
Общество
09.09.2022 18:47

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 10 и 11 сентября.

10 сентября, суббота

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные

В 9 часов в ЮУрГУ состоится ХVII Всероссийская конференция с международным участием «Иммунологические чтения в Челябинске». Доклады участников будут посвящены особенностям новой коронавирусной инфекции COVID-19, проблеме осложнений и реабилитации после перенесенного заболевания. Программа (Челябинск, пр. Ленина, 78В, корпус «Сигма»).

В 11 часов состоится День открытых дверей в детском театре «Скарабей» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В программе:

В 11 часов - теневой спектакль «Самый маленький гном», мастер-класс по работе с куклой.

В 13 часов - интерактивный спектакль «Дорожные приключения робота».

В 15 часов - песочный спектакль «Русалочка», мастер-класс песочной анимации.

В 11 часов 30 минут в Магнитогорске возле монумента «Тыл – Фронту» состоится встреча с участниками патриотического мотопробега, мотоциклистами клуба «Ночные волки» с последующим возложением цветов, посещением границы Европы и Азии, где установлен обелиск и арены «Металлург».

В 12 часов в Челябинске состоится Первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME. Лучшие райдеры страны покажут фееричные трюки и обкатают новый скейт-парк олимпийского стандарта площадью 1,5 тысячи квадратных метров (скейт-парк возле Арены «Трактор»).

Программа:

С 12 до 16 часов - соревнования RCC Extreme.

В 16 часов - награждение RCC Extreme.

С 16 часов 30 минут до 18 часов - мотофристайл-шоу Алексея Колесникова.

В 18 часов 20 минут - взвешивание боксеров RCC boxing promotion в преддверии вечера большого бокса, который пройдет 11 сентября в Арене «Трактор».

С 18 до 19 часов - автограф-сессия в фотозоне.

С 19 часов - выступления хедлайнеров: ST, Клава Кока, Niletto.

В течение дня на площадке: зона свободного граффити, мастер-классы и фуд-корд.

В 12 часов в региональном центре поддержки одаренных детей «Курчатов Центр» состоится «Ярмарка проектов» для школьников, мечтающих решать серьезные научно-исследовательские задачи (Челябинск, ул. Ворошилова, 2).

В 12 часов в Челябинском музее изобразительных искусств начнутся мероприятия для детей и взрослых, приуроченные к 286-летию города.

В 12 часов юные гости попробуют рисовать пальцами. На занятии малышам предложат нарисовать цветы либо морских жителей с помощью пальцев и специальных красок. Кроме того, дети услышат стихи, разучат гимнастику для пальчиков, выучат названия цветов и научатся смешивать краски для получения необходимого цвета.

В 14 часов на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» сотрудники музея познакомят гостей с феноменом арт-коллажа.

В 16 часов научная сотрудница музея Татьяна Балабан прочтет лекцию «Город. Общество.

Искусство. Развитие городской среды и её отражение в творчестве челябинских художников».  (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 12 до 18 часов в Магнитогорске состоится первый ежегодный фестиваль под открытым небом «Солянка» (парк у Вечного огня, на площадке парковки за ТЦ «Континент»).

С 12 до 22 часов в Челябинске состоится фестиваль «В ритме рока» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, главная сцена).

С 12 до 14 часов в городском саду им. А. С. Пушкина площадке фестиваля песочных скульптур состоится программа выходного дня. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В программе:

- «Лаборатория сказок» от ДК «Бригантина. Здесь пройдёт игровая программа с профессором Матемаксимом и его ассистентом Втабловым, который перепутал все сказки между собой.

- Выступление артистов и коллективов ДК.

В 13 часов в Городском саду им. А.С. Пушкина состоится концерт «Недаром помнит вся Россия» в честь 210-летнего юбилея Бородинского сражения и в память об участвовавших в нем южноуральцах (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

В программе:

- фольклорные песни, музыкальные номера, исполнителями которых станут казаки и башкиры в традиционных костюмах участников Отечественной войны 1812 года.

- зрители смогут ознакомиться с военной формой, амуницией южноуральцев, участвовавших в Бородинском сражении.

- выставка тематических картин художника, писателя и реконструктора Михаила Воронова-Кушаковского.

С 14 до 16 часов специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска проведут занятие по обучению жителей города первой помощи (ул. Братьев Кашириных, д. 55, «GoGreenCenter», второй этаж, вход со стороны ул. Кирова).

В 16 часов в рамках празднования Дня города в Арт-Сквере на Набережной состоится фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска – 2022». На сцене выступят как команды, играющие в челябинских лигах, так и представители телевизионных лиг Международного союза КВН.

С 18 до 21 часа в Магнитогорске состоится торжественное открытие театрально-концертного сезона 2022-2023. «Арт-сезон» - это однодневный фестиваль под открытым небом, который объединит всех творческих людей Магнитогорска.

В программе: концертная программа, показ спектакля, мастер-классы, игровая программа «Путешествие по Южному Уралу», интерактивная программа «Однажды в городе», выставка работ А.А. Князева, фрагмент выставки «И вечность впереди…», выставка-игра «Магия-сезона», роспись имбирных пряников, музыкально-поэтическая арт-платформа, выставка детских работ. Завершится фестиваль ярким пиротехническим представлением около главной сцены драматического театра имени А.С. Пушкина.

В 18 часов студия-Театр «Манекен» ЮУрГУ открывает сезон спектаклем «Человек в закрытой комнате» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 79А, восьмое общ. ЮУрГУ, вход напротив «Белого рынка»).

В 19 часов начнется первое в истории Челябинска выступление симфонического оркестра под открытым небом.

В 18 часов 30 минут – пресс-подход к художественному руководителю и  главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адику Абдурахманову, а также солистам Большого театра России и Государственного академического Мариинского театра.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, экскурсии, акции, игры и многое другое.

Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.

 

11 сентября, воскресенье

Анонсы событий и мероприятий на 11 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 сентября.

В 10 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Копейска состоится семейный праздник, посвящённый осеннему дню памяти святых князей Петра и Февронии. В программе мероприятия выступления, игры, конкурсы, мастер-классы по изготовлению аппликаций, поделок, вышивок, лепки (Копейск, ул. Энергетиков, 9).

В 11 часов в ЦПКиО стартует ежегодная акция «Парад первоклассников». Ребята смогут оценить и примерить на себя различные профессии (Челябинск, ул. Коммуны, 100, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

С 12 до 14 часов в городском саду им. А. С. Пушкина площадке фестиваля песочных скульптур состоится программа выходного дня. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия.

В программе:

- концертная программа от Централизованной клубной системы. Вокалисты, танцевальные коллективы, конкурсы и призы от ведущего.

В 12 часов состоится подведение итогов Хакатона для разработчиков с кейсом от Челябинского цинкового завода.

Программа:

В 12 часов - защита решений

В 13 часов - подсчет результатов.

В 14 часов - объявление победителей.

В 14 часов 45 минут - групповое фото участников.

В 15 часов - закрытие Хакатона.

С 13 до 14 часов в крестильном храме Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна на территории Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска состоится Чин изъявления обета трезвости.

В День трезвости в кафедральном соборе будет также совершено Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании (после поздней Божественной литургии).

В 13 часов Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих на кинолекторий «Трезвость – выбор сильных» в рамках программы «Есть, о чем поговорить…». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню трезвости (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69).
С 13 до 17 часов состоится XVII фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». В программе: мастер-классы, кукольные спектакли, настольные игры, книжные рекомендации, подвижные игры, литературные викторины, мягкий уголок для детей, аквагрим и много других сюрпризов (пешеходная часть улицы Кирова).

В 13 часов в шатре Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых можно будет научиться чтению и письму по Брайлю, увидеть 3D-модели литературных героев, необычные макеты городища «Аркаим» и горного парка им. П. П. Бажова, которые детально воссоздают знаменитые локации Челябинской области, а также участвовать в турнире по адаптированным настольным играм. Кроме того, в этом же шатре пройдёт выставка-обзор тактильных рукодельных книг, которые помогают незрячим и слабовидящим детям изучать окружающий мир, развивать память, внимание, воображение и другие психические процессы.

 В 13 часов 50 минут состоится мастер-класс от профессионального актёра и тренера риторики Алексея Урбановича.

В 15 часов 10 минут все желающие смогут пообщаться с Еленой Куприяновой, автором книги «Аркаим: рождение легенды», а сразу после посмотреть презентацию уникальной раскраски «По Аркаиму с карандашами».

В 15 часов 40 минут стартует литературный квиз от клуба «Читалка».

В 16 часов 30 минут начнётся паблик-ток с одним из самых известных челябинских учителей математики – тиктокером Петром Земсковым, который покажет фокусы и красивые и простые решения сложных задач.

В 16 часов стартует пешеходная экспресс-прогулка «Челябинск 360°». В ходе прогулки участники узнают много нового об истории Челябинска и зданиях, которые можно увидеть вокруг площади Ярославского.

- на главной сцене покажут два спектакля: попурри от Театра кукол им. Вольховского и театральный урок по истории родного города от Нового Художественного театра.

- Челябинская областная детская библиотека имени Маяковского приглашает детей и подростков 7-16 лет посмотреть кукольные спектакли по сказкам, сыграть в пальчиковые игры и народные забавы.

– в шатре Центральной библиотеки им. Пушкина все желающие смогут получить рекомендации по подбору литературы, узнать о популярных в тиктоке книгах, развенчать мифы о еде и смастерить оригинальные поделки на мастер-классах.

- на площадке Челябинской областной библиотеки для молодёжи предложат изготовить книжную закладку в народном стиле с элементами мезенской и городецкой росписи, хохломы и гжели, освоить народные игры, проверить знания в викторинах по русским народным сказкам.

- муниципальные детские библиотеки Челябинска приглашают на площадку «Детский городок». Интересные локации, литературные и подвижные игры, мастер-классы для детей всех возрастов, аквагрим в народном стиле. Гостей ждут настольные кукольные спектакли по мотивам народных сказок, мастер-классы по изготовлению 3D-поделки «Русская красавица», текстильной куклы «Ангел» от Веры Якушевой, мастер-класс с музыкальными инструментами от Артемия Тельцова. Для самых маленьких будет организован мягкий уголок, где можно поиграть или послушать чтение детских книжек вслух. А родители смогут получить индивидуальную консультацию по детскому чтению от специалиста.

- Челябинская областная универсальная научная библиотека представит мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) и творческие мастер-классы,

- обладатель титула «Лучший молодой поэт России» Оксана Ралкова представит поэтическую программу «В направлении света...»,

- на выставке-ярмарке все желающие смогут приобрести книги, учебные пособия, раскраски.

- Гарри Ананасов взбодрит участников «Музыкальной прогулкой по книжным страницам». Также для гостей выступит челябинский музыкант, поэт и исполнитель Lionel.

В 16 часов на площадке ледовой арены «Трактор» состоится турнир по профессиональному боксу.  Зрителей ждёт грандиозное мультимедийное шоу (ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).

Центральным событием вечера станет схватка между 28-летним Зауром Абдуллаевым, который тренируется в Екатеринбурге, в Академии единоборств РМК, и входит в топ-10 мировых легковесов, и мексиканцем Джованни Страффоном.

Также в программе бои с участием боксёров из Челябинской области: Ивана Чиркова и Вильдана Минасова.

В 16 часов состоится награждение победителей мемориала Игоря Курносова, этапа Всероссийских соревнований по быстрым шахматам – «РАПИД Гран-При России» (пр. Ленина, д. 35, Центр Международной Торговли).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 сентября 2022 года – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (отмечается во вторую субботу сентября).

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

10 сентября в православном календаре – Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

10 сентября в народном календаре – Анна и Савва Скирдники.

10 сентября 1492 года состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с первого марта на первое сентября.

10 сентября 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина.

11 сентября – Всероссийский День трезвости.

11 сентября 2022 года – День танкиста в России (отмечается во второе воскресенье сентября).

11сентября 2022 года – Всемирный день журавля (отмечается во второе воскресенье сентября).

11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.

11 сентября – День подразделений по вопросам миграции МВД России.

11 сентября - День воинской славы России - День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

11 сентября – День граненого стакана.

11 сентября 2022 года - эфиопский Новый год – Энкутаташ.

11 сентября в православном календаре – День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

11 сентября в народном календаре – Иван Постный.

11 сентября 1812 года был основан Форт Росс - поселение русских в Северной Америке.

11 сентября 1961 года - День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

11 сентября 2001 года в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт.

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
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02.09.2022
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие выходные, 10 и 11 сентября, в Челябинске масштабно отметят 286-летия со дня основан
09.09.2022

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Несколько месяцев в Челябинске не было большой выставки челябинских художников. И вот накануне Дн
09.09.2022

Шел по городу художник: Челябинск в красках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всю жизнь я пыталась догнать свою старшую сестру Элю. В свою компанию, когда ей было пя
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
09.09.2022

Короткое дыхание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шестнадцатилетней Екатерине Юльтимировой из Челябинск
09.09.2022

Жить здорово

Челябинской девушке, спасшей выпавшую из окна малышку, помогут исполнить мечту - выучиться на психолога
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области планируют провести в 2023-2024 года рекультивацию трех свалок в Магнитогорс
09.09.2022

В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства
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Лента новостей

09.09.2022 18:56

Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии

09.09.2022 18:47

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

09.09.2022 18:34

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные

09.09.2022 18:15

В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями

09.09.2022 17:54

СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь

09.09.2022 17:39

Что такое современная русская поп-музыка?

09.09.2022 17:11

Крупнейший в России HR-форум состоится на Урале

09.09.2022 17:11

Шел по городу художник: Челябинск в красках

09.09.2022 16:33

Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш

09.09.2022 16:25

В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81

09.09.2022 16:21

В выходные в Челябинской области пасмурно, ветрено и местами дожди

09.09.2022 15:36

Короткое дыхание

09.09.2022 15:11

Челябинской девушке, спасшей выпавшую из окна малышку, помогут исполнить мечту - выучиться на психолога

09.09.2022 15:08

Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь

09.09.2022 14:19

Реконструкция моста через ручей в Трехгорном находится на контроле прокуратуры

09.09.2022 13:39

В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства

09.09.2022 13:38

В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи

09.09.2022 13:24

Повышения качества сна: упражнение, которое поможет высыпаться даже за один час

09.09.2022 13:10

Челябинка просит Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на Дзержинского

09.09.2022 12:54

Золотистая картофельная нематода больше не угрожает Челябинской области

09.09.2022 12:36

Пропавшего в Копейске мальчика нашел сын капитана полиции из Челябинска

09.09.2022 12:23

Черная принцесса живет в Челябинске

09.09.2022 11:48

Замглавы МУ «Благоустройства» администрации Златоуста оставлен под стражей

09.09.2022 11:37

В поселке Новосинеглазово скоро закончат благоустройство сквера у пруда

09.09.2022 11:18

ВТБ: продажи ипотеки на Южном Урале выросли на четверть

09.09.2022 11:07

Звезды мирового бокса провели тренировку для юношей и девушек Челябинской области

09.09.2022 11:06

На АЗС в Челябинской области произошло возгорание паров топлива

09.09.2022 10:55

Трансконтинентальный маршрут пройдет по территории Челябинской области

09.09.2022 10:54

Челябинск готовится к масштабному открытию сезонных ярмарок

09.09.2022 10:51

Челябинцев  ждет мото-парад, гигантские раскраски, море подарков и много рока в Парке Гагарина на День города. 6+

09.09.2022 10:31

В Челябинске временно закрывается движение трамваев в Ленинский район

09.09.2022 10:12

Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока

09.09.2022 10:03

Челябинские аграрии представят в Екатеринбурге крупные инвестпроекты и крафтовые фермерские продукты

09.09.2022 09:55

В Челябинске закрыто движение на Солнечной

09.09.2022 09:19

Челябинский театр драмы  начинает сезон с «Женитьбы»

08.09.2022 21:54

По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело

08.09.2022 21:42

Школьница сорвалась с Аракульского Шихана и погибла

08.09.2022 21:21

Владимир Путин дал команду на запуск движения по четырехполосной трассе «Челябинск-Екатеринбург»

08.09.2022 21:13

В пятницу в Челябинской области местами дожди, ночные заморозки

08.09.2022 21:04

Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)

08.09.2022 18:03

Подпорная стена завода Анания Аникина в Челябинске включена в госреестр объектов культурного наследия

08.09.2022 17:54

Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться

08.09.2022 17:45

Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации

08.09.2022 16:30

Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка

08.09.2022 16:00

Челябинцы этим летом реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт

08.09.2022 15:59

Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить

08.09.2022 15:34

Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле

08.09.2022 15:09

«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи

08.09.2022 14:34

В Челябинской области отмечено снижение естественной убыли населения

08.09.2022 14:13

Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег

08.09.2022 14:06

В Челябинской области председатель кооператива «надул» минсельхоз и получил срок

08.09.2022 13:38

В день рождения Челябинска общественный транспорт изменит маршруты движения

08.09.2022 13:20

В Коркино молодой человек на «Ладе» сбил пожилую женщину, она скончалась

08.09.2022 12:50

Владимир Спицын: 50 трудовых лет связаны с металлобазой

08.09.2022 12:24

Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот

08.09.2022 12:18

Запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России продлен до 16 сентября

08.09.2022 12:03

За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое

08.09.2022 11:54

Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную

08.09.2022 11:50

Перевозчик отказался работать на маршруте Челябинск - оз. Увильды («Лесное озеро»)

08.09.2022 11:39

«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»

08.09.2022 11:28

В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой

08.09.2022 10:43

Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение Храма Александра Невского в Челябинске

08.09.2022 10:31

На II тигрином саммите обменялись опытом и обсудили новые угрозы для амурского тигра

08.09.2022 10:17

«Ростелеком» представит IT-решения на всероссийском форуме в Челябинске

08.09.2022 09:36

Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков

08.09.2022 09:26

УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере

08.09.2022 09:19

Фсе на барьбу с безграматнастью!

08.09.2022 09:00

«Смотрим на оптимизацию затрат»: как бизнесмены научились экономить на закупках и быстро получать товары

08.09.2022 00:16

В Челябинске 29 октября состоится фестиваль «Дискотека Радио Дача»

07.09.2022 21:20

Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников

07.09.2022 19:06

Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака

07.09.2022 18:37

Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые

07.09.2022 18:36

В четверг в Челябинской области местами ночные заморозки и дожди

07.09.2022 18:26

Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября (18+)

07.09.2022 18:17

Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Сосновском районе

07.09.2022 18:08

В Челябинске не утихают споры по поводу нужности выделенных полос

07.09.2022 17:38

Жительница Челябинска пожаловалась Наталье Котовой на опасную дорогу к школе

07.09.2022 17:09

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность оружейников-нелегалов

07.09.2022 17:03

Компенсации за оплату услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов увеличат в три раза

07.09.2022 16:59

В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта

07.09.2022 16:49

Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста

07.09.2022 16:39

«Оглядываясь назад»: жители Челябинской области могут «оживить» старую технику

07.09.2022 16:24

Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября

07.09.2022 16:18

Жители Челябинской области завтра узнают имя нового автора Тотального диктанта

07.09.2022 16:07

Мэрия Миасса подала в суд на подрядчика за неисправленные дефекты в сквере «Молодежный»

07.09.2022 15:42

Жители Бобровки в Троицком районе по утрам не могут добраться на работу и учебу

07.09.2022 14:59

Помним всегда

07.09.2022 14:37

В Челябинске в память о культовом исполнителе открыли детскую площадку «Шатунята»

07.09.2022 14:09

В Миассе разрушается новый сквер за семь миллионов рублей

07.09.2022 14:01

Трасса Челябинск-Екатеринбург стала четырехполосной

07.09.2022 13:27

Автобусы 14-го маршрута от ж/д вокзала до Новосинеглазово теперь ходят чаще

07.09.2022 13:23

Жители Копейска – губернатору: Помогите решить вопрос с транспортом

07.09.2022 13:05

В отношении жителя Копейска возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии

07.09.2022 12:50

Худрук танцующего оркестра «Урал-Бенд» из Екатеринбурга болел за «Трактор» - и не зря

07.09.2022 12:09

Жители Тракторозаводского района получили новое пространство для прогулок и отдыха

07.09.2022 11:57

УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок

07.09.2022 11:35

Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида

07.09.2022 11:24

Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть

07.09.2022 10:56

В Челябинске почтят память жертв политических репрессий

07.09.2022 10:30

Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку