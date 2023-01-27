Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий выходные, 28 и 29 января.

28 января, суббота

С 10 до 14 часов Центр занятости населения города Челябинска и ПАО «Челябинский металлургический комбинат» организуют ярмарку вакансий (ул. Ярослава Гашека, д. 1, Дворец культуры ПАО «ЧМК»).

В 11 часов состоится открытие II Форума педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области. Откроет форум пленарная дискуссия на тему «Актуальные вопросы дополнительного образования и возможные пути их решения. Достижения, вызовы, перспективы. Как достичь высоких результатов и где найти источники ресурсов». (ул. Труда, 179, отель Radisson Blue, зал Galaxy).

В 12 часов, в 14 и в 16 часов состоятся традиционные сборные экскурсии в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств искусствовед Анастасия Степанова познакомит с талантливыми представителями династии «Суриковы – Кончаловские – Михалковы» (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова, выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий»).

В 15 часов состоится занятие Школы медиакоммуникаций ЧелГУ. Тема нового заседания - Кто такой проектный менеджер в маркетинге и как им стать. (пр. Победы, 162в, третий корпус, аудитория 402).

В 17 часов в память о подвиге молодогвардейцев состоится специальный показ рок-оратории «Чёрный январь. Прощёное воскресенье», посвящённой деятельности подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны. Общедоступная трансляция спектакля организована на сайте Российского общества «Знание» и в группе ВКонтакте.

29 января, воскресенье

В 11 часов на акции Разделяйки в Экоцентре пройдет сбор помощи для волонтерской организации "Волонтерские крылья ПМД74" и сбор для приюта "Я живой".

В 12 часов начнется заседание клуба «Интересные люди» в Челябинской научной универсальной библиотеке. Тема встречи: «Авангард Василия Кандинского». (пр. Ленина, д. 60, зал литературы по искусству, 2-й этаж).

В 14 часов школа ABADÁ-Сapoeira приглашает всех желающих на открытый урок по капоэйре для взрослых и детей с 4 лет. Тренировка будет проходить в спортивном клубе "Баланс" (ул. Образцова, 26а). Необходима предварительная регистрация.

В 16 часов в Доме Общественного собрания (Дом Покровского) состоится литературно-музыкальный вечер писателя, краеведа и общественного деятеля Кирилла Шишова «Евразийский вернисаж». (ул. Труда, 98).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: уроки мужества, литературные встречи, обзоры, игры, акции и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных соревнований областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 января – Международный день защиты персональных данных.

28 января – Международный день конструктора LEGO.

28 января – День рождения дизельного двигателя.

28 января – День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.

28 января – День снежных горок.

28 января в народном календаре - Павлов день.

29 января – Международный день без Интернета.

29 января – День первооткрывателя в России.

29 января – День неспешного заплетания кос.

29 января – Всемирный день помощи больным проказой.

29 января в православном календаре - День поклонения честным веригам апостола Петра.

29 января в народном календаре – Петр-полукорм.