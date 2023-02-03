Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, четвертое и пятое февраля.

4 февраля, суббота

В 10 часов в Челябинске стартует первый молодёжный джазовый «Форум-фест» (Челябинск, ул. Солнечная, д. 5, детская филармония Челябинской области).

В 10 часов - открытие «Форума-феста».

В 10 часов 30 минут - лекция «Основы джазовой импровизации».

В 10 часов 30 минут - мастер-класс «Основы ритма с перкуссией для профессиональных вокалистов»

В 10 часов 30 минут - мастер-класс «Просто о джазе» (учащиеся ДШИ).

В 11 часов 30 минут - мастер-класс по классам инструментов.

С 12 до 14 часов - интенсив «Стилистика и импровизация»

Мастер-класс «Перкуссия в эстрадной музыке». Игровая программа «Увлекательное путешествие в мир джаза» (учащиеся СОШ).

С 12 часов 30 минут до 14 часов - работа с коллективами.

С 15 до 17 часов - работа с коллективами.

С 15 до 17 часов - интенсив «Импровизация и сонграйтинг».

С 15 до 17 часов - лекция «Мотивация к джазовому искусству».

В 17 часов 30 минут - джазовый джем-сейшн, который будет вести Хаус-бенд под руководством Антона Бугаева.

С 12 до 16 часов Информационный центр по атомной энергии будет отмечать свой 12-й день рождения (Челябинск, ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

В программе:

С 12 до 16 часов – любой желающий может посетить игротеку ИЦАЭ.

В 12 часов состоится мастер-класс по «сопромату для чайников».

В 12 часов можно будет освоить виртуальные американские горки и квадрокоптер под руководством Мобильного кванториума.

В 13 часов - Криошоу от кафедры химии твердого тела и нанопроцессов химического факультета ЧелГУ.

В 14 часов – финал «Адреналина».

В 12 часов на крупнейших катках в Магнитогорске пройдут традиционные Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 2023»: каток «Ровесник (ул. Советская, 156), каток «Спортивной школы №3» (ул. Галиуллина, 11/3), Экологический парк (ул. Лесопарковая, 1) и Центральный каток (ул. Набережная, 9/1).

В 12 часов – торжественное открытие соревнований.

В 12 часов 20 минут - старт соревновательной программы.

В 12 часов начнется серия мастер-классов, которые организует Челябинская централизованная клубная система для взрослых и детей в доме Деда Мороза (ледовый городок на площади Революции Челябинска).

С 12 до 14 часов - мастер-класс в технике скрапбукинг «Топпер желаний».

С 14 до 16 часов - мастер-класс по моделированию из салфеток «Снежные зайчата».

С 16 до 18 часов - зимняя иллюстрация в акварели «Волшебное настроение».

В 12 часов в Магнитогорске на территории городского курорта «Притяжение» пройдёт фестиваль «Валенки», посвящённый дню рождения ПАО «ММК» (Магнитогорск, ул. Зеленая, 3/1).

В программе:

- свободный вход на каток (с 10 до 15 часов);

- открытие фестиваля на площади бульвара около Фудмолла (в 12 часов);

- соревнования по хоккею в валенках и волейболу на снегу;

- выступление народного коллектива «Марьюшка» и ансамбля русской и казачьей песни «Околица»;

- большая детская спортивная программа и игровые локации для всей семьи;

- легенда хоккея Сергей Мозякин разыграет среди гостей фестиваля билеты на хоккейные матчи команды «Металлург»;

- мастер-класс от компании «Добрострой» (с 15 до 16 часов);

- подарки от спонсоров и многочисленные сюрпризы от организаторов.

- мастер-класс от компании «Добрострой».

- живая музыка от музыкального дуэта «2 из MGN» в Фудмолле (18 до 20 часов).

В 12 часов 30 минут состоится торжественное открытие всероссийских соревнований «Кубок РАФ – зимний картинг», которые соберут более 40 пилотов со различных регионов России (Челябинская область, оз. Калды, база отдыха «Русский остров»).

В 14 часов – финальные заезды.

В 14 часов состоятся первые «Зимние поэтические дуэли». Принять участие в дуэлях может каждый желающий, независимо от возраста и членства в каких-либо литературных и писательских сообществах (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Коралловый зал Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина).

В 14 часов в Челябинске состоится премьера документального фильма «Уральский Париж. Наследие победителей». Фильм представят наши земляки – ведущий программы «Русский след» Алексей Никулин и генеральный директор телеканала «Моя планета» Николай Табашников (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

В 14 часов 30 минут в Экопарке на территории парка качелей состоится «Праздник хорошего настроения» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко и).

В 16 часов состоится обзорная экскурсия в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

С 16 до 22 часов состоится музыкальный вечер «Лучшее за последнее десятилетие» на катке Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

5 февраля, воскресенье

В 10 часов в Челябинске продолжится первый молодёжный джазовый «Форум-фест» (Челябинск, ул. Солнечная, д. 5, детская филармония Челябинской области).

Программа:

С 10 до 12 часов - биг-бенд (сессия под руководством А.Н. Бугаева), мастер-класс джазовой вокалистки Ирины Остин (Уфа).

В 10 часов 30 минут - региональный Круглый стол.

- Презентация известных аранжировок в джазовой обработке.

- Дискуссия на тему «Направления развития джазового искусства в регионе».

С 13 часов до 14 часов 30 минут состоятся мастер-класс «Африканские ритмические рисунки» и мастер-класс джазовой вокалистки Ирины Остин (Уфа).

В 14 часов 40 минут - конференция участников по итогам форума-феста.

В 15 часов - концерт Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии в рамках VIII фестиваля музыкального юмора И. Бутмана.

В 17 часов состоится мастер-класс Сергея Долженкова (Москва) с Эстрадно-джазовым оркестром Детской филармонии.

В 10 часов 20 минут и в 12 часов в ЮУрГУ пройдет День открытых дверей высших школ и институтов (мероприятие организовано в два потока). В рамках встречи у абитуриентов и их родителей появится возможность познакомиться с директорами институтов и высших школ, образовательными программами и внеучебной жизнью университета (Челябинск, пр. Ленина, 76).

В 11 часов 30 минут митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятит купола для строящегося храма в честь Архистратига Божия Михаила в поселке Томино Сосновского района (поселок Томинский, улица Никольская, д. 1).

В 12 часов начнется серия мастер-классов, которые организует Челябинская централизованная клубная система для взрослых и детей в доме Деда Мороза (ледовый городок на площади Революции Челябинска).

С 12 до 14 часов - народная тряпичная кукла-мотанка «Птичка на закличку Весны».

С 14 до 16 часов - мастер-класс по созданию изделия из природных материалов «Вдохновение от природы».

С 16 до 18 часов - мастер-класс по бумажной аппликации «Дед Мороз-красный нос».

В 14 часов состоятся финальные заезды всероссийских соревнований «Кубок РАФ – зимний картинг» (Челябинская область, оз. Калды, база отдыха «Русский остров»).

В 16 часов состоится лекция о японской гравюре в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

С 16 до 20 часов состоится музыкальный вечер «Легенды отечественной эстрады» на катке Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Четвертого февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Четвертого февраля – Международный день человеческого братства.

Четвертого февраля в православном календаре – День памяти святого апостола Тимофея.

Четвертого февраля в православном календаре – День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

Четвертого февраля в народном календаре Тимофеев день, Тимофей – полузимник.

Четвертого февраля - День рождения резиновых калош.

Четвертого февраля 1722 года Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах». Это закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

Пятого февраля - День эрудита.

Пятого февраля - День метеоролога.

Пятого февраля - День разукрашивания планов на будущее.

Пятого февраля - Собор Костромских святых.

Пятого февраля - День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Пятого февраля - День катастрофы.

Пятого февраля - Всемирный день «Нутеллы».

Пятого февраля в календаре католических праздников - День памяти святой Агаты.

Пятого февраля в народном календаре - Агафий-полухлебник.