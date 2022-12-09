Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 10 и 11 декабря.
10 декабря, суббота
В 9 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств (ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).
В 9 и 12 часов - творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов.
С 9 до 12 часов - Городской конкурс «Семантика акварели» в трех возрастных категориях.
В 12 часов 45 минут – награждение участников конкурса.
В 10 часов фестиваль по начальному моделированию «Первый старт». Юные техники и конструкторы будут сражаться на дальность, точность и правильность прохождения дистанций сразу в трех направлениях (Челябинск, ул. Черкасская, д. 1, СК «Метар-Спорт»).
- Для детей предусмотрены образовательные и развлекательные мастер-классы по сборке простейших моделей самолетов, кораблей и автомобилей.
- Для педагогов и председателей родительских комитетов будут организованы показательные выступления и презентации новых моделей.
- Для директоров и руководителей образовательных учреждений области состоится «Круглый стол», на котором специалисты обсудят, в том числе, роль малозатратных форм обучения в развитии технического творчества.
- Жители и гости города смогут увидеть, как поднимутся в воздух «Стрижи», «Альбатросы», «Дельфины», «Стаеры», опустятся в воду «Резиномоторные тримараны», «Подводные лодки» и «Контурные модели» и устроят скоростные гонки модели «Формулы-1» и «Резиномоторные автомобили», изготовленные из пенополистерола и фанеры.
В 10 часов состоится IV-й заключительный этап областных соревнований по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (Челябинск, Свердловский проспект, д. 59, Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской).
В 10 часов в Магнитогорске спортивная школа «Умка» официально открывает зимний сезон на катке «Ровесник» (ул. Советская, 156).
С 10 до 12 часов - бесплатные массовые катания на коньках.
В 11 часов – торжественное открытие. Гостей ждет праздничная программа.
В 10 часов 30 минут состоятся открытые региональные соревнования по конкуру и выездке «Кубок Деда Мороза» (Магнитогорск, ул. Пресная плотина, 15, Конный парк «Клевер»).
В 11 часов стартует Кубок Челябинской области по тайскому боксу (Челябинск, ул. Марченко, д. 28, Дворец спорта «Надежда»).
В 11 часов – финалы.
В 14 часов – награждение.
В 11 часов 30 минут начнется Рождественский фестиваль воскресных школ Челябинской епархии (Челябинск, ул. Солнечная, 5, Детская филармония Челябинской области).
В программе:
- праздничный концерт для участников и гостей,
- мастер-классы по девяти направлениям: архитектура, живопись, рукоделие, театр, рождественская викторина, основы каллиграфии, пение, журналистика, музейное дело. Дети подготовят творческие проекты и рождественскую продукцию и представят их в заключительной части на сцене и ярмарке.
В 12 часов в Молодёжном театре состоится мастер-класс по росписи деревянных игрушек, который проведет театральный дизайнер-графист Мария Злобина. Все работы, выполненные детьми, будут размещены на театральной праздничной ёлке в фойе. Регистрация (ул. Кирова, д. 116).
В 12 часов начнется Областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» (Куса, центр активного отдыха «Евразия»).
С 11 до 16 часов - работа гастрономической площадки «Вкуси в Кусе».
С 11 до 16 часов - работа ремесленной площадки «Уральский умелец».
С 11 до 16 часов - работа спортивной площадки «Хоккей в валенках».
С 11 до 15 часов - мастер-классы «Уральский мастеровой» по изготовлению сувениров.
В 12 часов – торжественное открытие фестиваля (главная сцена).
С 12 до 16 часов – работа игровой площадки «Зимние забавы».
С 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут - конкурс ряженых в костюмах валенка «Туси в Кусе во всей красе».
С 13 до 15 часов - детские соревнования по горным лыжам и сноуборду на учебном склоне «Веселые старты».
С 13 до 15 часов – интерактивная игра «История валенок и ка всё начиналось».
С 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут – работа площадки «Музыкальная шкатулка».
В 16 часов 30 минут – торжественное закрытие фестиваля.
В 12 часов в Челябинске продолжится Фонбет Неделя звезд хоккея. На льду арены «Трактор» пройдут Матч звезд КХЛ и Мастер-шоу (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).
В 12 часов в холле ледовой арены «Трактор» и в перерывах матча будут работать тематические зоны: бросковая зона, конкурс «Удержи шайбу», мастер-классы по обмотке клюшки, фотозоны, зона аквагрима, танцевальные перфомансы и многое другое.
В 12 часов 45 минут – автограф-сессия хоккеистов в фойе Арены.
В 14 часов начнется церемония открытия и шоу с участием ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА. Программу продолжат конкурсы Мастер-шоу: круг на скорость, эффектный буллит, сила броска и полуфинальными матчами.
В 15 часов 20 минут – матч №1: Дивизион Боброва VS Дивизион Харламова.
В 16 часов 20 минут- матч №2: Дивизион Харламова VS Дивизион Чернышева.
В 12, 14 и 16 часов состоятся сборные экскурсии на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий», которая работает в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).
В 14 часов Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает любителей русской истории, краеведения и словесности на встречу в Пушкинском обществе. Разговор пойдет о том, как связаны Пушкин и Урал (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал библиотеки).
В 14 часов в ДК «Айлино» впервые пройдёт большой праздник «Живой музей Уральского здоровья».
Программа:
В 14 часов - творческие и ремесленные мастер-классы.
В 14 часов - ярмарка hand-made.
В 17 часов - спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Представляет Любительское объединение театральный коллектив «Студия 53».
В 14 часов и в 16 часов состоятся занятие по арт-коллажу на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).
В 15 часов в рамках проекта «Воскресный университет» ЧелГУ профессор кафедры теории медиа факультета журналистики Константин Киуру организует лекцию «Медиакоммуникации как новая реальность медиасферы: профессии и скилы». Регистрация (Челябинск, пр. Победы, 162В, третий корпус ЧелГУ, ауд. 402).
В 18 часов в Зале органной и камерной музыки «Родина» представят литературно-музыкальную композицию «Вечер перед Рождеством». С художественным словом выступит актер театра и кино, телеведущий Евгений Воскресенский. Музыкальное оформление: народный артист России Владимир Хомяков (орган), Владимир Двуреченский (флейта, Москва), Наталья Гущина (фортепиано), Максим Литвинов (контрабас).
В 17 часов 15 минут - пресс-подход (Челябинск, ул. Кирова, 78).
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.
АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.
Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.
11 декабря, воскресенье
В 9 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств (ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).
В 9 и 13 часов - творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов.
В 10 часов продолжится IV-й заключительный этап областных соревнований по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (Челябинск, Свердловский проспект, д. 59, Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской).
В 10 часов продолжатся открытые региональные соревнования по конкуру и выездке «Кубок Деда Мороза» (Магнитогорск, ул. Пресная плотина, 15, Конный парк «Клевер»).
В 10 часов в рамках проекта «Воскресный университет» ЧелГУ состоится лекция «Как сейчас создаются проекты по разработке», которую проведет Анастасия Федина (занимает Head of Process Management в компании Napoleon IT). Занятие станет частью проекта института информационных технологий «Погружение в ИТ-профессию». Регистрация (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус ЧелГУ, ауд. А-11).
В 12 часов продолжится Фонбет Неделя звезд хоккея. На льду арены «Трактор» пройдет Матч звезд КХЛ (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).
В 12 часов в холле ледовой арены «Трактор» и в перерывах матча будут работать тематические зоны: автограф-сессия с участием хоккеистов, бросковая зона, конкурс «Удержи шайбу», мастер-классы по обмотке клюшки, фотозоны, зона аквагрима, танцевальные перфомансы и многое другое.
В 14 часов состоятся конкурсы Мастер-шоу: надежная защита, точность броска, конкурс капитанов.
- матч за третье место и финал.
- выступление Клавы Коки.
В 12 часов в ДК «Айлино» продолжится большой праздник «Живой музей Уральского здоровья».
В 12 часов - детская спортивно-игровая программа. Познавательный лекторий.
В 14 часов - чаепитие «Добрососедство». Конкурс «Лучший семейный пирог».
В 12 часов 30 минут на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко и Экопарка пройдут мероприятия, посвященные Дню конституции Российской Федерации (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).
В 12 часов 30 минут – мероприятия в Доме «Аквариум».
В 14 часов – в Экопарке (встреча участников на Экотропе).
В 16 часов сотрудники Музея изобразительных искусств совместно с музыкантами Челябинского симфонического оркестра представят синтетический проект «Три чуда в искусстве. Германия» (площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).
ДЛЯ СПРАВКИ
10 декабря – День прав человека.
10 декабря – Международный день прав животных.
10 декабря – День создания службы связи МВД России.
10 декабря в православно календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
10 декабря в народном календаре – Знамение.
10 декабря 1698 года Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного.
11 декабря - Международный день гор.
11 декабря - Международный день танго.
11 декабря - День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.
11 декабря в православном календаре - День памяти священномученика митрополита Серафима.
11 декабря 2022 года в календаре католических праздников - Третье воскресенье Адвента.
11 декабря в народном календаре – Сойкин день.
11 декабря 1699 года Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России.