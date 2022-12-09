Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 10 и 11 декабря.

10 декабря, суббота

В 9 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств (ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).

В 9 и 12 часов - творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов.

С 9 до 12 часов - Городской конкурс «Семантика акварели» в трех возрастных категориях.

В 12 часов 45 минут – награждение участников конкурса.

В 10 часов фестиваль по начальному моделированию «Первый старт». Юные техники и конструкторы будут сражаться на дальность, точность и правильность прохождения дистанций сразу в трех направлениях (Челябинск, ул. Черкасская, д. 1, СК «Метар-Спорт»).

- Для детей предусмотрены образовательные и развлекательные мастер-классы по сборке простейших моделей самолетов, кораблей и автомобилей.

- Для педагогов и председателей родительских комитетов будут организованы показательные выступления и презентации новых моделей.

- Для директоров и руководителей образовательных учреждений области состоится «Круглый стол», на котором специалисты обсудят, в том числе, роль малозатратных форм обучения в развитии технического творчества.

- Жители и гости города смогут увидеть, как поднимутся в воздух «Стрижи», «Альбатросы», «Дельфины», «Стаеры», опустятся в воду «Резиномоторные тримараны», «Подводные лодки» и «Контурные модели» и устроят скоростные гонки модели «Формулы-1» и «Резиномоторные автомобили», изготовленные из пенополистерола и фанеры.

В 10 часов состоится IV-й заключительный этап областных соревнований по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (Челябинск, Свердловский проспект, д. 59, Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской).

В 10 часов в Магнитогорске спортивная школа «Умка» официально открывает зимний сезон на катке «Ровесник» (ул. Советская, 156).

С 10 до 12 часов - бесплатные массовые катания на коньках.

В 11 часов – торжественное открытие. Гостей ждет праздничная программа.

В 10 часов 30 минут состоятся открытые региональные соревнования по конкуру и выездке «Кубок Деда Мороза» (Магнитогорск, ул. Пресная плотина, 15, Конный парк «Клевер»).

В 11 часов стартует Кубок Челябинской области по тайскому боксу (Челябинск, ул. Марченко, д. 28, Дворец спорта «Надежда»).

В 11 часов – финалы.

В 14 часов – награждение.

В 11 часов 30 минут начнется Рождественский фестиваль воскресных школ Челябинской епархии (Челябинск, ул. Солнечная, 5, Детская филармония Челябинской области).

В программе:

- праздничный концерт для участников и гостей,

- мастер-классы по девяти направлениям: архитектура, живопись, рукоделие, театр, рождественская викторина, основы каллиграфии, пение, журналистика, музейное дело. Дети подготовят творческие проекты и рождественскую продукцию и представят их в заключительной части на сцене и ярмарке.

В 12 часов в Молодёжном театре состоится мастер-класс по росписи деревянных игрушек, который проведет театральный дизайнер-графист Мария Злобина. Все работы, выполненные детьми, будут размещены на театральной праздничной ёлке в фойе. Регистрация (ул. Кирова, д. 116).

В 12 часов начнется Областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» (Куса, центр активного отдыха «Евразия»).

С 11 до 16 часов - работа гастрономической площадки «Вкуси в Кусе».

С 11 до 16 часов - работа ремесленной площадки «Уральский умелец».

С 11 до 16 часов - работа спортивной площадки «Хоккей в валенках».

С 11 до 15 часов - мастер-классы «Уральский мастеровой» по изготовлению сувениров.

В 12 часов – торжественное открытие фестиваля (главная сцена).

С 12 до 16 часов – работа игровой площадки «Зимние забавы».

С 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут - конкурс ряженых в костюмах валенка «Туси в Кусе во всей красе».

С 13 до 15 часов - детские соревнования по горным лыжам и сноуборду на учебном склоне «Веселые старты».

С 13 до 15 часов – интерактивная игра «История валенок и ка всё начиналось».

С 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут – работа площадки «Музыкальная шкатулка».

В 16 часов 30 минут – торжественное закрытие фестиваля.

В 12 часов в Челябинске продолжится Фонбет Неделя звезд хоккея. На льду арены «Трактор» пройдут Матч звезд КХЛ и Мастер-шоу (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).

В 12 часов в холле ледовой арены «Трактор» и в перерывах матча будут работать тематические зоны: бросковая зона, конкурс «Удержи шайбу», мастер-классы по обмотке клюшки, фотозоны, зона аквагрима, танцевальные перфомансы и многое другое.

В 12 часов 45 минут – автограф-сессия хоккеистов в фойе Арены.

В 14 часов начнется церемония открытия и шоу с участием ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА. Программу продолжат конкурсы Мастер-шоу: круг на скорость, эффектный буллит, сила броска и полуфинальными матчами.

В 15 часов 20 минут – матч №1: Дивизион Боброва VS Дивизион Харламова.

В 16 часов 20 минут- матч №2: Дивизион Харламова VS Дивизион Чернышева.

В 12, 14 и 16 часов состоятся сборные экскурсии на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий», которая работает в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 14 часов Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает любителей русской истории, краеведения и словесности на встречу в Пушкинском обществе. Разговор пойдет о том, как связаны Пушкин и Урал (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал библиотеки).

В 14 часов в ДК «Айлино» впервые пройдёт большой праздник «Живой музей Уральского здоровья».

Программа:

В 14 часов - творческие и ремесленные мастер-классы.

В 14 часов - ярмарка hand-made.

В 17 часов - спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Представляет Любительское объединение театральный коллектив «Студия 53».

В 14 часов и в 16 часов состоятся занятие по арт-коллажу на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» в Челябинском музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 15 часов в рамках проекта «Воскресный университет» ЧелГУ профессор кафедры теории медиа факультета журналистики Константин Киуру организует лекцию «Медиакоммуникации как новая реальность медиасферы: профессии и скилы». Регистрация (Челябинск, пр. Победы, 162В, третий корпус ЧелГУ, ауд. 402).

В 18 часов в Зале органной и камерной музыки «Родина» представят литературно-музыкальную композицию «Вечер перед Рождеством». С художественным словом выступит актер театра и кино, телеведущий Евгений Воскресенский. Музыкальное оформление: народный артист России Владимир Хомяков (орган), Владимир Двуреченский (флейта, Москва), Наталья Гущина (фортепиано), Максим Литвинов (контрабас).

В 17 часов 15 минут - пресс-подход (Челябинск, ул. Кирова, 78).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

11 декабря, воскресенье

В 9 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств (ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).

В 9 и 13 часов - творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов.

В 10 часов продолжится IV-й заключительный этап областных соревнований по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (Челябинск, Свердловский проспект, д. 59, Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской).

В 10 часов продолжатся открытые региональные соревнования по конкуру и выездке «Кубок Деда Мороза» (Магнитогорск, ул. Пресная плотина, 15, Конный парк «Клевер»).

В 10 часов в рамках проекта «Воскресный университет» ЧелГУ состоится лекция «Как сейчас создаются проекты по разработке», которую проведет Анастасия Федина (занимает Head of Process Management в компании Napoleon IT). Занятие станет частью проекта института информационных технологий «Погружение в ИТ-профессию». Регистрация (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус ЧелГУ, ауд. А-11).

В 12 часов продолжится Фонбет Неделя звезд хоккея. На льду арены «Трактор» пройдет Матч звезд КХЛ (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).

В 12 часов в холле ледовой арены «Трактор» и в перерывах матча будут работать тематические зоны: автограф-сессия с участием хоккеистов, бросковая зона, конкурс «Удержи шайбу», мастер-классы по обмотке клюшки, фотозоны, зона аквагрима, танцевальные перфомансы и многое другое.

В 14 часов состоятся конкурсы Мастер-шоу: надежная защита, точность броска, конкурс капитанов.

- матч за третье место и финал.

- выступление Клавы Коки.

В 12 часов в ДК «Айлино» продолжится большой праздник «Живой музей Уральского здоровья».

В 12 часов - детская спортивно-игровая программа. Познавательный лекторий.

В 14 часов - чаепитие «Добрососедство». Конкурс «Лучший семейный пирог».

В 12 часов 30 минут на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко и Экопарка пройдут мероприятия, посвященные Дню конституции Российской Федерации (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).

В 12 часов 30 минут – мероприятия в Доме «Аквариум».

В 14 часов – в Экопарке (встреча участников на Экотропе).

В 16 часов сотрудники Музея изобразительных искусств совместно с музыкантами Челябинского симфонического оркестра представят синтетический проект «Три чуда в искусстве. Германия» (площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 декабря – День прав человека.

10 декабря – Международный день прав животных.

10 декабря – День создания службы связи МВД России.

10 декабря в православно календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

10 декабря в народном календаре – Знамение.

10 декабря 1698 года Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного.

11 декабря - Международный день гор.

11 декабря - Международный день танго.

11 декабря - День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.

11 декабря в православном календаре - День памяти священномученика митрополита Серафима.

11 декабря 2022 года в календаре католических праздников - Третье воскресенье Адвента.

11 декабря в народном календаре – Сойкин день.

11 декабря 1699 года Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России.