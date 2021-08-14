Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 августа.

14 августа, суббота

В 10 часов 30 минут состоится торжественное открытие стадиона «Центральный» после реконструкции в селе Миасском Красноармейского района.

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится Зарядка со звездой и показательное выступление - команда workout Челябинск.

В 11 часов состоится торжественное открытие первого в истории региона Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту (Аргаяшский район, озеро Увильды, акватория яхт-клуба «Мираж», в трех километрах от турбазы «Красный камень»).

В 11 часов состоится зарядка с медиахолдингом «Первый областной». Зарядку проведут Владислав Ткаченко и Александра Тарасенко, победители международных турниров в Греции, Италии, Канаде, мастера спорта России по спортивным танцам (Сад камней).

В 12 часов в парке «Сад Победы» состоится тропический детский праздник (театральная площадь парка).

В 12 часов состоится открытие новой экологической тропы в Еткульском районе, которая была обустроена на средства областного бюджета в рамках реализации нацпроекта «Экология». Открытию будет предшествовать субботник с участием волонтеров на оз. Боровушка и Еткуль (Еткульский район, оз. Боровушка, входная группа, отъезд в 9 часрв от городской администрации, пл. Революции, 2).

В 12 часов состоится старт заплывов первого соревновательного дня Кубка губернатора Челябинской области по парусному спорту (Аргаяшский район, озеро Увильды на берегу озера Увильды, акватория яхт-клуба «Мираж», в трех километрах от турбазы «Красный камень»).

С 12 часов возобновляет работу площадка «У Лукоморья» в Городском саду им. А. С. Пушкина.

В 14 часов состоится представление «Путешествие со светлячками» и перформанс «Дуэт золотого песка» (Сад камней).

В 15 часов состоится детский спектакль «Челябинский караван» (Сад камней).

В 18 часов - Фестиваль уличного кино в ЦПКИО ИМ. Гагарина в Челябинске:

С 18 до 19 часов - DJ SUSHKO. Настольные игры от «Знаем Играем»,

С 19 часов до 19 часов 30 минут - лекция Дмитрия Ковина «Продюсирование в сфере кино»,

С 19 часов 30 минут до 20 часов - лекция Роман Прецер «Короткометражный фильм как основа полного метра»,

В 20 часов - официальное открытие фестиваля и Розыгрыши подарков от партнеров фестиваля,

С 20 часов до 22 часов 30 минут - показ конкурсной программы.

15 августа, воскресенье

В 11 часов состоится мастер-класс по аппликации из цветного песка (Сад камней).

С11 до 16 часов состоится второй соревновательный день первого в истории региона Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту и гонки флота в детских классах яхт (Аргаяшский район, озеро Увильды на берегу озера Увильды, акватория яхт-клуба «Мираж», в трех километрах от турбазы «Красный камень»).

В 12 часов состоится представление «Путешествие со светлячками» и перформанс «Дуэт золотого песка» (Сад камней).

В 13 часов и в 14 часов 30 минут в основном зале Дома «Аквариум» познакомят с настольными играми: доджем, кварто и запоминайкой (ул. 60-летия Октября, 11).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 августа 2021 года - День физкультурника в России.

14 августа в православном календаре - праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня.

14 августа у православных – начало Успенского поста.

14 августа в народном календаре – Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

14 августа 1457 года вышло в свет первое европейское издание библейской книги «Псалтирь».

15 августа 2021 года – День Воздушного Флота России.

15 августа - День археолога.

15 августа - День Республики Тыва (День Тувы).

15 августа - Всемирный день бездомных животных.

15 августа - День рождения телефонного приветствия «Алло».

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан, в Армении.

15 августа в народном календаре - Степан Сеновал.

15 августа 1723 года состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров - Петергофа.