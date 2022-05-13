Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 14 и 15 мая.

14 мая, суббота

В 10 часов в Челябинске состоится турнир по спортивной борьбе грэпплинг (ул. Труда, 183, пятый этаж).

В 12 часов – торжественная церемония открытия.

В 11 часов состоится региональный этап Международного фестиваля робототехники «РобоФинист» и выставка роботов (Челябинск, ул. Черкасская, 1, спортивный комплекс «Метар-Спорт»).

В 12 часов состоится открытие мотосезона-2022 в Челябинске. В программе – выступление музыкантов, лотерея, конкурсы (у КРК Мегаполис, колесо обозрения).

В 14 часов 30 минут – организованный старт мото-колонны.

В 13 часов состоится открытие выставки «Свет фресок Дионисия - миру». Она организована в рамках юбилейного XX Славянского научного Собора, который будет проходить с 14 по 21 мая в мультимедийном центре «Россия - Моя история» (Челябинск, улица Труда, 183).

В 15 часов в рамках Воскресного университета ЧелГУ Александр Анучин, выпускник химфака вуза, начальник отдела экспертиз материалов и веществ Экспертно-криминалистического центра МВД, расскажет о «химическом взгляде» на жизнь, и как химия пригодится в быту, выборе профессии и в работе (Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус).

В 15 часов в рамках Воскресного университета ЧелГУ состоится мастер-класс «Журналисты тоже плачут: как подготовить социальный медиаматериал и не сойти с ума» от внештатного корреспондента «КП – Челябинск», четверокурсницы журфака Дарьи Марковой и увлекательная настольная игра, разработанная студентками факультета журналистики (Проспект Победы, 162В, третий корпус).

В 16 часов в историческом парке «Россия - Моя История» состоится конференция «NATO. История и современность». На конференции поднимут вопросы истории североатлантического союза, его войн, союзников, а также формы его влияния на страны Европы в современном мире (Челябинск, ул. Труда, д. 183).

В 17 часов 40 минут – пресс-подход и концерт симфонического оркестра Челябинской области и звезды московского джаза, пианиста-виртуоза, финалиста шоу «Голос» на Первом канале Олега Аккуратова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 18 часов состоится концерт ансамбля армянского народного танца «Аракс», посвященный 10-летию коллектива (Челябинск, ул. Доватора, 15, Дворец детского творчества).

В Государственном историческом музее Южного Урала проходит XIII Международный фестиваль фотографии «Фотофест». Программа (Челябинск, ул. Труда, 100).

Работа жюри конкурса Grand Eurasia 2022.

В 19 часов состоится творческая встреча с Алиной Гариповой, г. Уфа (Музейно-выставочный центр).

15 мая, воскресенье

С 10 до 16 часов архитектурно-Строительный институт проводит День открытых дверей для учащихся 8-11 классов, выпускников и родителей. Подготовлена выставка студенческих работ, рекламные буклеты и другие информационно-справочные материалы (Челябинск, пр. Ленина, д. 41А).

Программа:

В 10 часов – регистрация.

В 10 часов 30 минут – начало.

В 11 часов 30 минут – живая библиотека.

В 12 часов 30 минут – возможности.

В 10 часов в Челябинске на территории сквера Алое поле начнется городской семейный фестиваль «Пикник на Алом». В программе: конкурсы и игры, концертная программа, ярмарка мастеров, спортивные состязания, лекторий под открытым небом, мастер-классы и фотозоны.

Программа:

С 10 до 19 часов – работа тематических площадок.

С 10 до 11 часов – конкурсно-игровая программа в ритме танца.

В 11 часов - торжественное открытие на главной сцене Фестиваля, концерт творческих коллективов Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской.

С 13 до 14 часов - танцевальный конкурс «Стартинэйджер». Участвуют сборные команды от всех центров Дворца пионеров.

С 15 до 17 часов – гала-концерт фестиваля малых форм «Открытая сцена».

С 17 до 18 часов – конкурсно-игровая программа «Сканлинавские игрища».

С 18 до 19 часов – выпускной Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской. Церемония закрытия фестиваля.

В 11 часов в Копейске состоится V Областной конкурс-фестиваль духовых и эстрадно джазовых коллективов «Город играет джаз» (ДК им. Кирова).

В 11 часов в Челябинске состоится открытие фестиваля фитнеса и спорта «Больше жизни», в котором примут участие команды фитнес-клубов, предприятий, спортивных и образовательных организаций Уральского Федерального округа (Челябинск, проспект Ленина, д. 35, конгресс-холл World Trade Center).

В 11 часов 30 минут – стартует соревновательная программа фестиваля.

В 11 часов 30 минут в Челябинске пройдёт общегородской крестный ход, организованный Челябинской епархией. Он будет приурочен к празднику Пасхи. Молитвенное шествие стартует от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Кыштымская, 32). Духовенство и верующие проследуют по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Движение на это время будет перекрыто.

В 11 часов 30 минут в Международном институте дизайна и сервиса пройдёт встреча, главной темой которой станут архетипы личности. Участники узнают, что такое поведенческие сценарии, и смогут спрогнозировать собственную стратегию развития.

С 12 до 16 часов на пешеходной зоне ул. Кирова в Челябинске пройдет городская массовая акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!», приуроченная ко Дню памяти умерших от СПИДа.

Программа:

С 12 до 16 часов на пешеходной зоне ул. Кирова специалисты Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями будут делать бесплатно и анонимно экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ (по крови) в двух пунктах (брендированный автомобиль и палатка).

В 14 часов 30 минут начнется викторина с поощрительными призами на тему «Что мы знаем о ВИЧ/СПИД», организованная сотрудниками Центра профилактического сопровождения «КОМПАС».

В 15 часов состоится флэшмоб: волонтеры будут прикреплять людям, не безразличным к проблемам ВИЧ, красные ленточки, которые говорят о том, что каждая жизнь драгоценна, и что эпидемия, охватившая всю планету, может затронуть каждого без исключения.

В 16 часов пройдет минута молчания.

В Государственном историческом музее Южного Урала проходит XIII Международный фестиваль фотографии «Фотофест». Программа (Челябинск, ул. Труда, 100).

Работа жюри конкурса Grand Eurasia 2022.

В 19 часов состоится творческая встреча с Александром Дымниковым, г. Санкт Петербург (Музейно-выставочный центр).

Завершение фестиваля.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 мая - День фрилансера в России.

14 мая 2022 года - Всемирный день справедливой торговли (вторая суббота мая).

14 мая 2022 года – Всемирный день мигрирующих птиц.

14 мая 2022 года – Всероссийские дни посадки леса.

14 мая в календаре праздников славян – Пролетье.

14 мая в народном календаре – Еремей Запашник.

14 мая 1643 года после смерти короля Людовика XIII на французский престол вступает Людовик XIV, которому всего лишь четыре года.

14 мая 1692 года произошел спуск первого военного корабля на Руси, построенный построен трудами самого Петра I и 16 солдат Преображенского полка.

14 мая 1853 года в США запатентовано сгущённое молоко.

15 мая - Международный день семей.

15 мая - Международный день климата.

15 мая - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

15 мая – День исчезающих видов животных.

15 мая – День лакоманьяка.

С 15 мая по 15 июня в России проходит широкомасштабная акция – Единые дни защиты малых рек и водоемов.

15 мая 2022 года - Всемирный день памяти жертв СПИДа.

15 мая в народном календаре - Борис и Глеб Сеятели.

15 мая 1484 года в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

15 мая 1867 года основано Российское общество Красного Креста.

15 мая 1935 года состоялось открытие первой линии Московского метрополитена.

15 мая 2018 года состоялось открытие Крымского моста.