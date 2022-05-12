Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших

В Копейске (Челябинская область) состоится V Областной конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых коллективов «Город играет джаз». Мероприятие пройдёт 15 мая в ДК им. Кирова. В нём примут участие 40 исполнителей и инструментальных коллективов из 13 городов Южного Урала: Еманжелинска, Катав-Ивановска, Озёрска и других. Это рекордное число участников фестиваля, отмечают организаторы.

Фестиваль призван дать возможность музыкантам продемонстрировать свои навыки и получить обратную связь от мастеров сцены.

«Фестиваль любим среди коллективов Челябинской области, ведь он даёт возможность творческим коллективам не только показать свои профессиональные навыки, но и получить от мастеров-ассов в свой адрес советы и наставления, а во многих случаях и похвалу, что в свою очередь даёт возможность в мире музыки достигать всё новых вершин мастерства», - говорится в сообщении.

В состав именитого жюри вошли Заслуженный артист России, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского Александр Гейнеман, профессор кафедры духовых инструментов Александр Кузнецов, преподаватель кафедры эстрадно-оркестрового творчества Татьяна Луценко, специалист инструментального и вокального - хорового жанров ЧГЦНТ Регина Биушева.

Начало фестиваля-конкурса в 11:00.