Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 28 и 29 августа.

28 августа, суббота

Состоится рабочий визит Губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Миасский городской округ. Глава региона посетит «ООО Завод крупнопанельного домостроения», ООО «Нефтьсервис», ряд социальных объектов, оценит работы по благоустройству, осмотрит новый общественный транспорт и проведет рабочую встречу с главой Миасса Григорием Тонких.

С 14 до 17 часов в Челябинске пройдет Благотворительный спортивный фестиваль «Гимнастика Добра». В программе: спортивные конкурсы и эстафеты, зарядка с Чемпионом, призы и подарки, показательные выступления профессиональных спортсменов Уральского Федерального округа и юных гимнастов и гимнасток и многое другое. Все собранные средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» (ПКиО им. Ю.А. Гагарина, Главная сцена).

В Троицке состоится седьмой благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Троицк, Зал ЮУрГАУ, ул. Гагарина, 13).

29 августа, воскресенье

В 18 часов 30 минут в Молодёжном театре Челябинска состоится эскиз Дмитрия Писарева «Далёкая Радуга» по повести фантастов Аркадия и Бориса Стругацких.

В Златоусте состоится заключительный, восьмой благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Златоуст, улица Карла Маркса, 26 ДК Металлург).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 августа в православном календаре - Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

28 августа 2021 года – Международный день мечты.

28 августа 2021 года - День дальнобойщика в России

28 августа - Международная ночь летучих мышей.

28 августа в славянском календаре – Спожинки.

28 августа в народном календаре – Успение.

28 августа 1920 года началась первая Всероссийская статистическая перепись населения.

28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе.

28 августа 2004 года в Москве патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери. Чудотворная икона - одна из главных святынь православных христиан.

29 августа 2021 года - День шахтера.

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний.

29 августа в православном календаре - Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

29 августа в православном календаре - Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской.

29 августа в народном календаре – Спас Нерукотворный.

29 августа 1479 года - освящен Успенский собор Московского Кремля.

29 августа 1938 года - в СССР введено заочное высшее образование.

29 августа 1949 года - в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы.